Hallgassuk meg, mit mondott a második félidő egyik legjobb magyar játékosa, Szita Zoltán:

Most tehát az a helyzet, hogy minden a magyar válogatott kezében van. Ha szombaton 18.00-tól győzünk Katar ellen, akkor egészen biztosan bent vagyunk a legjobb nyolc között, ahol jelen állás szerint Izland ellen léphetünk pályára január 28-án kedden, Zágrábban. De a IV-es középdöntős csoportban is változhat még a helyzet, mert az eddig veretlen Izland a társházigazda horvátok ellen is megmérkőzik.

Az osztrák sajtó úgy vélekedett, hogy az első félidőben a Linz kapusa, Florian Kaiper adott hatalmas támaszt a csapatnak, de a második félidőben Ausztria kapusteljesítménye alaposan visszaesett.

Kiemelik, hogy Kaiper a szünetig 39%-os hatékonysággal védett.

Azt is megírták, hogy Mykola Bilyk, Janko Bozovic és Boris Zivkovic nélkül ez az osztrák csapat nem ugyanaz volt, mint az egy évvel ezelőtti, amelyik legyőzte a magyarokat.

Chema Rodriguez kapitánynak is kijárt a gratuláció

Fotó: Magyar Nemzet/Mirkó István

A pénteki szünnap után szombaton 18 órakor Katar ellen fejezi be a középdöntőt Varasdon a magyar férfi kézilabda-válogatott.