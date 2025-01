Kiküldött munkatársunk, Lantos Gábor helyszíni jelentése Varasdról.

Nem akármilyen mérkőzésekkel indult el Varasdon a férfi kézilabda-világbajnokság középdöntője. Észak-Macedónia és Ausztria 60 percen át ölte egymást, a vége döntetlen lett úgy, hogy az osztrák kapus iszonyatos potyagólt kapott a végén, ezzel lett a vége iksz. Katar 59 percen keresztül önmagát múlta felül, s volt olyan pillanat, amikor 4 góllal (!) vezetett a sokkal esélyesebb Hollandia ellen. 3 másodperc volt hátra, amikor döntetlen állásnál szabaddobással jöhettek a hollandok, s ez az idő elég volt nekik a győztes gól megszerzéséhez.

A magyar csapat a franciák elleni mérkőzés előtt

Fotó: Origo - Mirkó István

Ezek után nagy érdeklődéssel vártuk, hogy mi sül ki a magyar és a francia csapat összecsapásából. A két csoportgyőztes rangadóját sajnos nagyon kevés néző előtt rendezték meg, hiába, a hétköznap esti 21.00-s kezdés és a 90 eurós jegyár egyáltalán nem kedvezett annak, hogy sokan legyenek a csarnokban. Egy biztos, hogy ez a meccs sokkal több nézőt érdemelt volna.

Briet hatalmas átlövésgóljával indult a meccs, amit Bánhidi egyenlített ki. Gyors volt a játék és gyorsan estek a gólok is. A franciák vezettek, mi meg loholtunk az eredmény után. Hamar elővettük a 7 a 6 elleni játékot, ennek csak egyetlen veszélye volt, a labdavesztés, amely hamar be is következett, mert Fazekas Gergő volt pontatlan. Két gólt is kapunk az üres kapuba, de továbbra sem adtuk fel a 7 a 6 ellen játékot. Két hiba után jött végre egy gól ebből a szituációból, de ezzel is 3-5 volt az állás.

Nem teljesen volt világos ez a taktika, mert a sorozatos hibák után sorra kaptuk a gólokat és már 3-7 volt az állás. Aztán hiába ért vissza Palasics, akkor is zörgött a háló. 3-8-nál a magyar csapat időkérése szakította meg a játékot. 2-2 után lett 3-8, ez nagyon bántó szakasza volt ennek a meccsnek. Az egyperces szünet után kapusunk visszaállt, abbahagytuk ezt a 7 a 6 elleni küzdelmet. Csakhogy ekkor már 5 gólos hátrányban voltunk. Hat perc alatt szedtük össze ezt a közepesen súlyos hátrányt.

Szita Zoltán lő a kapura

Fotó: Origo - Mirkó István

Sokkal jobban ment, amikor nem akartunk semmiféle különlegességet kieszelni. De az világosan látszott, hogy ezt a francia előnyt csak nagyon nehezen lehet eltüntetni. Nagy volt a sebességkülönbség a két csapat között, Dika Mem egyenesen tarthatatlannak bizonyult. A lelátóról is csak egy bágyatag mindent bele jött, de aztán ez is halkult, mert negyedóra múltán 7-15 volt az állás. A bágyatag mindent bele pedig ébresztőre váltott. Ezt azért rossz volt hallani.