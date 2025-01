Mikler Roland a magyar kapuban

Fotó: Mirkó István - Magyar Nemzet

A második félidő is gyors magyar gólokkal indult. A 34. percben 24-10 volt az állás. Guinea azért néha tudott meglepetést okozni, mint például akkor, amikor két másodperc alatt jutottak el a magyar kapuhoz és lőtték be a 11. góljukat. Nagy baj azonban így sem történt, mert a pályán lévő magyarok biztosan tartották az előnyüket.

Aztán Imre Bence is megmutatta, hogyan kell gyorsindításos gólt szerezni. Szép gólokat lőttünk, de olykor a guineai kapust is telibe lőttük. A 45. percben 29-14-re vezetett Magyarország. Innentől kezdve tényleg csak a gólkülönbség volt ezen a meccsen a kérdéses.

Az utolsó negyedórában sok minden érdekes nem történt. Láttunk pár szép magyar megoldást, meg olykor hajmeresztő hibátis. A guineai kapus, Rubens Pierre is megmuttta, hogy ő sem nyaralni jött Varasdra. De Mikler Roland sem, aki végigvédte ezt a meccset.

A lelkes afrikai csapat olykor szép megoldásokat mutatott be

Fotó: Mirkó István - Magyar Nemzet

31-15-ös magyar vezetés után Kraksovszki Zsolt törte meg a magyar gólcsendet. Majd Mikler Roland is feliratkozott a góllövők közé. Szegény Bodó Richárdnak ezen az estén nem ment annyira, ő az 53. percben 5/0-val állt. Aztán ő is érezte, hogy nincs ez így jól és ő lőtte be a magyarok 34. találatát.

A végén már tényleg csak a gólkülönbség és a végeredmény volt kérdéses. Erre sem kellett sokáig várni. Mondjuk attól el tudtunk volna tekinteni, hogy a végén Guinea kínai figurából szerezze meg a 18. gólját, de ez sem osztott, de nem is szorzott. Magyarország 17 góllal győzte le az ellenfelet.

Férfi kézilabda-világbajnokság, D-csoport, 2. forduló: Magyarország-Guinea 35-18 (20-9).