Kiküldött munkatársunk, Lantos Gábor helyszíni jelentése Varasdról.

Vasárnapra minden megváltozott az eddig békés horvát kisvárosban, s ennek a legfőbb oka az volt, hogy a pénteki botrány után a rendezőségnek teljesen elment az esze. Mással nehezen volt magyarázható, hogy a sárga mellényes fogdmegek a bejáratnál a magyar szurkolónőket vegzálták, hogy olyan motozást végeztek, amely során a hölgyek melltartóiban is kotorásztak. Hogy ott mit kerestek, azt nem lehetett megtudni.

Magyar szurkolókat visznek el a horvát rendőrök Varasdon

Fotó: Magyar Nemzet

Aztán nem sokkal a magyar-holland meccs előtt a helyi rendőrség jó néhány magyar drukkert a meseautókba zsuppolt és elvitt a helyszínről. Ez volt tehát az eredménye annak a balhénak, amelyet az északmacedón drukkerek csináltak pénteken a hollandok elleni összecsapáson. Mondjuk ettől még nem kellett volna mindenkinek megőrülnie, de úgy látszik, hogy a helyi smasszerfőnök kiadta a szigorítást, aminek ez lett az eredménye.

Megint és sokadszorra bizonyosodott be, hogy sokkal könnyebb az ártatlan és ártalmatlan, semmiről sem tehető és eddig példásan szurkoló magyarokat vegzálni, mint az amúgy tényleg balkáni módon viselkedő északmacedónok között rendet vágni. Nagy kár volt ezért.

Rengeteg magyar szurkoló érkezett Varasdra

Fotó: Origo - Mirkó István

Ilyen hangulatban vártuk tehát a sorsdöntő magyar-holland meccset és végre a magyar drukkerek is megérkeztek Varasdra. A tábor most már nagyobb volt, mint a hollandoké, hangerőben meg simán vertük őket. Most már csak a pályán kellett megmutatni, hogy mi vagyunk a jobbak. A teremben maradt északmacedón szurkolók egészen elképesztő utálattal fogadták a holland játékosokat. Egyszerűen úgy tűnt, hogy nem tudják elfeledni a pénteki vereséget. Szegény svéd kapitányuk, Staffan Olsson is kapott rendesen. A himnuszukat meg kifüyülték.

A hollandok kedzték a meccset, nálunk Palasics Kristóf állt a kapuban. Gyors gólváltással indult a meccs, Stavast találatára Sipos Adrián válaszolt. Nagtegaal nagyon szerencsés góllal megint a hollandokat hozta előnybe. majd egy kihagyott helyzet után megkaptuk a harmadikat is. Nem indult tehát jól a meccs a számunkra.