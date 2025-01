Egyenek zsíros kebabot a magyarok

A kilenc éve a Szegedben játszó Mario Šoštarić sem ment a szomszédba egy kis heccelésért.

Mondtam a magyar játékosoknak pár étterem címet, ahol a legzsírosabb kebabot lehet enni Zágrábban. Meg is mutattam nekik, merre kell menni, remélem, hétfőn este ott vacsoráznak

- folytatta. Aztán persze komolyabbra fordította a szót. "Minden magyar játékost nagyon jól ismerek, de ezzel ők is így lehetnek. Sipos Adrián vezetésével a védelmük egészen kiemelkedő.

Fotó: AFP

A támadójátékban Bánhidi Bence lehet a kulcsfigura, de vannak olyan magyar játékosok, akik képesek kintről gólokat szerezni. A lényeg, hogy Bánhidit meg kell próbálni kifárasztani.

Azt sem feledjük el, hogy a magyaroknak volt egy plusz pihenőnapjuk, de ezen a szinten mindez már nem annyira lényeges.

Šoštarić arra is emlékeztetett, hogy a 2024-es Európa-bajnokságon Magyarország legyőzte a horvátokat. Felhíva a figyelmet Bodó Richárd játékára is, szerinte ő is egy olyan kézilabdázó, aki nagy veszélyt jelenthet a horvát kapura.

Izlandi edző csinál csodát Horvátországban

A horvát csapatnak izlandi szövetségi kapitánya van, Dagur Sigurdsson. Ő egy nappal a meccs előtt azt mondta, hogy a "magyarok jók, de mi sem vagyunk rosszak." Az izlandi mester megfutotta tehát a kötelező udvariassági köröket. Elmondta, hogy a szélen játszó David Mandićra nem számíthatnak, mert a játékost meg kell operálni.

Majd lamentált egy sort azon, hogy a horvát csapatnak nem lesz meg a 48 órás pihenőideje, mert előbbre hozták a negyeddöntő kezdési idejét 18 órára.

A harmadik magyar negyeddöntő sorozatban

Ami a magyar csapatot illeti, 2021 és 2023 után most is ott vagyunk a legjobb nyolc között. Jöhet tehát a bűvös negyeddöntő, de ezen a kapun a legutóbbi két alkalommal nem sikerült belépni. Nagyon régen volt már az is, amikor igen: 1997-ben a Japánban, Kumamotóban rendezett világbajnokságon a Vass Sándor vezette válogatott vette sikerrel ezt az akadályt.