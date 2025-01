Kiküldött munkatársunk, Lantos Gábor helyszíni jelentése Varasdról.

Egészen elképesztő volt már a meccs előtti hangulat Varasdon és ezt az északmacedón szurkolók teremtették meg. A két csapat befutásakor a magyar együttest alaposan kifütyülték, amelyet igazából kevesen értettünk. A lelátót nézve felbukkant pár olyan régi macedón zászló, amelyet - elvileg - a szervezők kitiltottak, ennek ellenére simán be tudták hozni őket a drukkerek.

Negyedórával a kezdés előtt a helyi diszkós Robbie Williams Angels című számával csavarta maximumra a hangulatot. Rá is fért mindez a varasdi csarnokra, mert az első meccsen, amelyet Hollandia 40-23-ra nyert meg Guinea ellen elég visszafogott volt a helyzet. A lelátón jóval többen voltak Észak-Macedóniából, mint Magyarországról, ez azért kissé elgondolkodtató, hiszen Varasd alig fél órányi autózásra van a magyar határtól.

Az első magyar támadás Zoran Ilics révén máris gólt hozott, de a válasz sem késett Mitev révén. A nagy rohanásban Ilics másodszor is beverte a labdát az északmacedón kapuba. Szebben és tetszetősebben, ami ennél is fontosabb, gyorsabban játszottunk. Fazekas Gergő is góllal jelentkezett, már 3-1 volt az állás a magyaroknak.

Zoran Ilics nagyon elkapta a fonalat, az első öt magyar gólból négy az övé volt. A 7. percben Magyarország 5-2-re vezetett. Kuzmanovszki egy visszapattanó labdát szerencsésen váltott gólra, majd Velkovszki hozta fel 5-4-re az ellenfelet. Teljesen váratlanul jött óriási lendületbe a sárga mezes csapat és a 11. percben már 5-5 volt az állás. Sőt, itt még nem volt vége. Az addig magaiztosan játszó magyarok kissé bizonytalanabbul festettek, így a 12. percben már Serafimov góljával Észak-Macedónia vezetett. Nem egy góllal, hanem kettővel. 5-2-ről lett 5-7, ez, akárhogy is nézzük 5-0-s sorozat volt nem a mi javunkra. Nagyon kellett már Fazekas Gergő nyugtató gólja.

Olykor szerencsénk sem volt, 6-8-nál kapufát lőttünk. A védekezésünk sem működött, Kuzmanovszki könnyedén lőtte a gólokat. 9-6-os északmacedón vezetésnél Chema Rodriguez időt kért. Komoly bajban voltunk, mert a kapusaink semmit sem védtek, Kuzmanovszki pedig szétlőtt bennünket. 6-10 után végre jött egy magyar gól is, de óriásit kellett volna javulni. Közben kapust is cseréltünk, a semmit sem fogó Mikler helyett Palasics állt be.