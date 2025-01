Mikler Roland végig a kapuban állt a Guinea elleni mérkőzésen, az első összecsapáson pedig 19 percet kapott. A veterán magyar kapus így beszélt. „Én azt fogadtam meg, hogy minden szerep, ami rám hárul – legyen az kezdő vagy csere -, azzal élni szeretnék. Az is fontos volt, hogy Guinea ellen végig a kapuban állhattam, kellett ez már a testemnek, a lelkemnek is. Meg kellett éreznem a játék ritmusát azok után, hogy az első meccs nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna. Erre volt hasznos a pénteki összecsapás. Most úgy kell nekimenni a holland csapatnak, hogy kellő önbizalommal vagyunk felvértezve.

Lőttem egy gólt is az afrikai csapatnak, a 250. válogatott meccsemen ez volt a második gólom. Idén a magyar bajnokságban is dobtam hármat, kijárt már ez a válogatottnak is.”

Mikler Roland rendkívül motiváltan várja a hollandok elleni mérkőzést

Fotó: Csudai Sándor - Origo

A hollandok elleni mérkőzésről Mikler így szólt: „Hollandia ellen mindenképpen nyerni kell, mese nincs. Egy minden szempontból jól működő magyar csapatnak kell felállnia vasárnap este, ez a lényeg. Nem vagyunk feszültek, de tudjuk a holland meccs tétjét. Nyilván, az első meccs döntetlenje nem esett jól, de ez inkább bántja a csapatot, nem szül feszültséget. A holland-északmacedón összecsapás második felét nagyjából láttuk. Edzéseken is rájuk készülünk most már.

Természetesen mindenkiben van egyfajta revánsvágy, de ez nem lehet veszélyes, s azért azt se feledjük, hogy ez egy teljesen más mérkőzés lesz, mint a 3 évvel ezelőtti.

De a múlton szerintem felesleges rágódni, ezért én nem is teszem ezt. Nagyon nehéz mérkőzés lesz, mert Hollandia az utolsó pillanatig megy, nem adják fel soha. Szoros mérkőzést várok, jó lenne egyetlen pici góllal nyerni. A magyar csapat sorozatban játssza a világversenyeket. Nekünk egy év alatt ez a harmadik. Mindenből lehet tapasztalatokat szerezni, erőt meríteni, s ez egy-egy kulcsmeccsen megmutatkozik. Mi az olimpiával vagy a legutóbbi Eb-vel is tapasztaltabbak lettünk. Ami kicsit nehéz hogy mindig 20:30-kor kell játszanunk. A szünnapok gyorsan elmennek, mert rengeteg a dolog, edzés, videózás, interjúk.

A meccsnapok nehezek, mert délelőtt még átmozgatod magad, de aztán nagyon hosszú tud lenni a délután, s olykor ez lehetőséget ad az agyalásra.

Ami semmiképpen sem jó egy olyan fontos mérkőzés előtt, mint a holland lesz.”