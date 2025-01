Imre Bence és a magyar válogatott pontosan tudja, mire van szükség a továbbjutáshoz

Fotó: Origo - Mirkó István

A tavaly a mienket az Eb-n legyőző osztrák csapatról elmondta, mindenki tisztában van, hogy egy nagyon jó együttes lesz az ellenfelünk csütörtökön. Mindkét csapat keretében voltak változások, de egészen biztos, hogy "egy nagyon-nagyon nehéz" mérkőzés lesz az osztrákok elleni találkozó.

A jobbszélső Imre Bence is azzal kezdte, hogy nehéz volt a szerdára virradó éjszaka, ő és volt ferencvárosi csapattársa, a találkozón szintén remeklő Ónodi-Jánoskúti Máté is csak éjjel egy óra körül aludt el, amikor már lecsillapodott bennük az adrenalin.

Nem olyan volt a meccs sajnos, mint ahogy szerettük volna. Megpróbáltunk valamit, ami fifti-fifti volt, hogy bejön-e, sajnos most nem jött be"

- foglalta össze dióhéjban a történéseket a német THW Kiel szélsője.

"Amikor egy csapat a meccs elején olyan helyzetbe kerül, mint mi, hogy a franciák lőttek talán tízet, mi meg hármat, négyet, az nagyon szituáció. Persze onnan is vissza lehet jönni, de azért tudjuk, hogy a franciák alapvetően is erősebbek nálunk, ettől a kezdéstől pedig még mentálisan is mélyebbre kerültünk" - ismerte el Imre Bence, aki szerint a szünetben Chema Rodriguez szavai és változtatásai azért visszaadták a hitet a csapatnak.

A pályán ezt nagyon nehéz megélni... Ha látok kívülről egy kézilabdameccset, én is hajlamos vagyok azt mondani, hogy mitől félnek mínusz 5-6-nál, de belülről azért ez teljesen más. Elmegy az önbizalom, nemhogy a kapussal, de a védővel szemben sem tudsz már megnyerni egy párharcot. A franciák ráadásul elkezdték élvezni a játékot, és, ha ők vagy dánok még élvezik is a játékot, akkor ez a két csapat tényleg megállíthatatlan"

- mondta a szélső, emlékeztetve arra, hogy az olimpián ugyan kikaptak tőlük négy góllal, mégis úgy érezték, hogy mentálisan a magyar csapat volt fölényben, míg a franciákat akkor agyonnyomta a tét.