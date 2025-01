Látszik tehát, hogy a magyar csapat útjában ezúttal nem tornyosulnak skandináv együttesek, s az a jó hír, hogy a nyolc közé jutás esetén sem kellene még az északiakkal megütközni. Ha eljutnánk a negyeddöntőbe, akkor ott vagy az egyiptomi vagy a horvát csapat jöhetne, de erről még nagyon felesleges szót ejteni, annyira messze van mindez.

Szállásgondok Varazsdon

A magyarok kedden autóbusszal érkeztek meg szálláshelyükre, a szlovén-horvát határ mellett fekvő Muraszentmártonba. Kissé furcsa, hogy az IHF ebben a kisvárosban helyezte el a válogatottat, mert innen 40 perc buszút a Varazsd Aréna, ahol a meccseket rendezik majd meg. Mindez megmutatja, hogy ez a horvát város alapvetően szállásgondokkal is küzd, mert a központban már hónapok óta nem lehetett hotelszobát találni.

A magyar válogatott Varazsdon játssza a csoportmeccseket és remélhetően a középdöntőt is

Fotó: Hemis via AFP/OLART Fabien / Hemis.fr

De térjünk most vissza a magyarokhoz, akik a vb első meccsét Macedónia ellen vívják majd. Elvileg ez nem jelenthet problémát, mert a mieink egyértelműen jobb képességű játékosokból állnak, mint az ellenfél. A veszélyérzet csakis azért nem dobható sutba, mert egy vb-nyitány mindig hozhat meglepetéseket.

Világversenyen legutóbb 2014 januárjában, Herningben játszottunk szerdai ellenfelünkkel és akkor 31-25-re nyertünk ellenük.

Azon a herningi összecsapáson a Magyar Kézilabda Szövetség jelenlegi elnöke, Ilyés Ferenc még játékosként szerepelt, a kapuban Mikler Roland védett, de pályára lépett az a Lékai Máté is, aki most is tagja a nemzeti csapatnak. De a macedónok jelenlegi szövetségi kapitánya, a legenda, Kiril Lazarov is ott volt ezen az összecsapáson. Ennél is nagyobb meccset 2012-ben a göteborgi olimpiai selejtezőn vívott a két csapat, s a magyarok akkori 28-26-os győzelme jelentette a belépőt a londoni olimpiára.

Macedónia kilencedik alkalommal szerepel világbajnokságon. Az eddigi legjobb eredménye egy 9. helyezés volt. "Mérsékelten optimista vagyok" - mondta a magyarok elleni meccs előtt Lazarov kapitány. "Vannak fiatal játékosaink, akiknek remek karakterük van, és nagyszerű eredményeket érhetnek el.

Tisztelni fogunk minden riválist, de senkitől sem fogunk félni. Jelenleg Magyarországra, az első és nagyon komoly ellenfelünkre koncentrálunk, de a célunk mindig a győzelem lesz" –

mondta Lazarov.