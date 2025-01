A norvég férfi kézilabda-válogatott a brazilok ellen elszenvedett váratlan vereség után javított és 33-17-re nyert az Egyesült Államok ellen. A Nettavisen című újság szerint ez egy tipikusan rossz meccs volt, az ellenfél pedig egy nagyon gyenge amerikai csapat, amely csak azért lehet itt a vb-n, hogy az IHF segítse a 2028-as nyári olimpia rendező országának férfi kézilabda-válogatottját.

A kétszeres olimpiai ezüstérmes, Robert Hedin az amerikai amatőr csapatot vezeti

Fotó: AFP

Az amerikai csapat szövetségi kapitánya, Robert Hedin, aki a svédekkel két olimpián (1992, 1996) is döntőt játszott (mindkétszer ezüstérmes lett) korábban a norvég válogatott kapitánya is volt. Most olyan játékosokból kellene csapatot építenie, akik totálisan amatőrök és gyengék. Megírtuk mi is, hogy az amerikai együttes az Elnök Kupán ( vb 25-32. helyét döntik el ezen) játszik majd, ezt a sorozatot a horvátországi Porec-ben rendezik.

A hazautazást pedig valamennyi amerikai játékosnak saját zsebből kell megoldania.

A Norvégia-Egyesült Államok találkozó beleillett a vb teljesen érdektelen meccseinek a sorába. (Ne legyünk álszentek, a Guinea-Magyarország mérkőzés is pontosan ilyen volt, azaz csak nekünk volt érdekes, másnak aligha.) A norvégok a mérkőzés után ismét feszegetni kezdték, hogy z IHF 2021-es döntése, amely szerint a vb létszámát 32-re emelik, totálisan elhibázott lépés volt. Most leginkább a norvégok kezdtek el dühöngeni és őrjöngeni.

A vb egyik leggyengébb csapata, az Egyesült Államok

Fotó: AFP

A norvégok szerint az USA, Kuwait, Guinea, Algéria, Kuba vagy Bahrein csapata olyan, amelynek semmi keresnivalója nem lenne itt.

Frode Scheie, volt válogatott kapus szerint: "Méltatlan a sportághoz az, ami ezen a világbajnokságon történik. Elvileg ez lenne ennek a sportágnak a nagy ünnepe.

Helyette sorozatban jönnek azok a mérkőzések, amelyeken a különbség 15-20 gólnál nagyobb lesz. Kit érdekelnek ezek a meccsek? Ki fogja ezeket megnézni? Mit keres itt Afrika ötödik helyezettje, miközben Európában már most van 4-5 olyan csapat, amely nem lehet itt, mert kiesett a selejtezőn."

A volt norvég válogatott játékos, Frank Løke szerint a helyzet ennél sokkal súlyosabb: "Kínos ez az egész vb és valljuk meg, hogy nézhetetlen is. A 2025-ös férfi kézilabda-világbajnokság majd akkor kezdődik el, amikor a csoport utolsó helyezettjei elmennek az Elnök Kupára és kialakul a legjobb 24 mezőnye. Mi értelme a csoportkörnek? Mennyiben fog fejlődni a kuwaiti kézilabda, ha az ország csapatát ezen a vb-n agyonverik?"