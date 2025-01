Érkezett a győri kapuba az utolsó nyolc percre és rögtön védeni is tudott Hatadou Sako, majd a továbbiakban is több bresti támadást megakasztott. A hajrában pedig jól gazdálkodott előnyével az ETO, az októberi 35-34-es idegenbeli sikerét követően ezúttal is egy góllal kerekedett felül.