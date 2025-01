A magyar bajnoki címvédő hoki csapatában folytatja a játékot a lett válogatott színeiben négy A-csoportos világbajnokságot és egy téli olimpiát megjárt, a DAB színeiben 2013/2014-ben (pályája elején) Erste Ligát és magyar bajnoki címet nyert Janis Kalnins. A 33 éves kapus nem mellesleg kétszeres lett, egyszeres finn bajnoknak is mondhatja magát, emellett a KHL-ben is védett.

Kalnins hazája válogatottjában is sokszor szerepelt. Fotó: AFP / Slovakia's Samuel Takac attempts to score in the net of Latvia's goaltender Janis Kalnins during the men's preliminary round group C match of the Beijing 2022 Winter Olympic Games ice hockey competition between Slovakia and Latvia, at the National Indoor Stadium in Beijing on February 13, 2022. (Photo by Matt SLOCUM / POOL / AFP)

Kalnins a 2013/14-es idényben légiósnak állt és azt az idényt a Dunaújvárosi Acélbikák együttesénél töltötte, az akkor még Mol Ligában szereplő csapatával pedig meg is nyerték a bajnokságot, így már nem csak lett, de magyar bajnoknak is mondhatta magát. Még ugyanebben a szezonban bekerült Lettország felnőtt válogatottjába is, pályafutása során először.

A rutinos kapus ott lehetett 2022. februárjában a téli olimpiai játékokon Pekingben, és szintén ebben az évben, nyáron az orosz Amur Habarovszk csapatához igazolt, így az elmúlt két szezont a KHL-ben töltötte.