A Győri Audi ETO szerdán délután a honlapján számolt be róla, hogy az 54 esztendős svéd tréner, Per Johansson eredeti 1+1 éves, 2026 nyaráig tartó megállapodását további egy évvel toldották meg.

Fotó: Győri Audi ETO KC

Marad a Győri Audi ETO-nál Per Johansson

Johanssont tavaly márciusban nevezte ki kispadjára az együttes, amelyet aztán BL-sikerig vezetett.

"Mivel rendszeres megbeszéléseket, értékeléseket végzünk, illetve mivel tudjuk, hogy mennyire szűk az elit edzők sora, úgy döntöttünk, hogy további hosszabbítást ajánlunk fel svéd szakvezetőnknek" - idézte a weboldal Endrődi Péter ügyvezetőt, aki kitért rá: lehetőségük van a további hosszabbításra is.

"Perrel középtávon tervezünk előre, jól tudunk együttműködni és kölcsönösen bízunk egymásban. A csapat fejlődik a keze alatt, és hisszük, hogy nemcsak idén, de a jövőben is minden fronton esélyesként szállhatunk majd harcba. Örülök, hogy a vezetőedzői poszton olyan emberrel dolgozhatunk tovább, aki megérti értékeinket és teljes szívvel küzd a győri sikerekért" - fejtette ki.

"Örömmel írtam alá a szerződéshosszabbítást, hiszen nem kérdés számomra, hogy a világ legjobb női kézilabda klubjában lehetek én a vezetőedző. A Győri Audi ETO KC-t irányítani nem csak hatalmas megtiszteltetés, hanem annál sokkal, de sokkal nagyobb felelősség. Itt minden meccsen nyerni kell,

a vereség elfogadhatatlan, még ha része is a játéknak. Ez nemcsak a külső nyomás miatt van, hanem a belső elvárásaink is ezek magunkkal szemben. Szerencsés vagyok mert a pályafutásom során valaha volt legprofibb kerettel készülhetek nap mint nap. Ezek a csodás játékosok, az ő igényeik megkövetelik tőlem is a legmagasabb fokú maximalizmust minden egyes edzésen is. Mivel a klub minden szinten igyekszik a lehető legmagasabb kiszolgálást nyújtani részünkre, ezért nyugodtan mondhatom, hogy Győrben >>csak<< a kézilabdára kell figyelni. Köszönöm a klubvezetés bizalmát, azon leszek, hogy győzelmekkel, trófeákkal, aranyérmekkel gazdagítsuk közösen az egyesület hihetetlen eredménysorát” – mondta Per Johansson vezetőedző.