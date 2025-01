A junior magyar női kézilabda-válogatottal világbajnok játékos 2021-ben szerződött a Ferencvárostól a Győrbe, ahol elvétve jutott szóhoz. Háfra Noémi sérülésekkel is küzdött, és többször is kölcsönadta őt az ETO: volt a dán Odense, a montenegrói Buducsnoszt Podgorica és a német Bietigheim balátlövője is. Ezekben a csapatokban is alig kapott lehetőséget, majd nyáron végleg a (szezonban már Ludwigsburg néven szereplő) Bietigheim játékosa lett, mielőtt októberben hazatért, és a Vác csapatának tagja lett, ahol azóta 10 meccsen lépett pályára, és ezeken 19 gólt szerzett. A magyar válogatott olimpiai és Európa-bajnoki keretéből is kimaradt 26 éves balátlövő a ChampSport ügynökségnek adott interjújában beszélt a megpróbáltatásairól.

Háfra Noémi a Vác csapatában próbálja magát visszaverekedni a magyar női kézilabda-válogatottba

A cikk alján a Háfra Noémival található teljes beszélgetés megtalálható, ebből idézünk néhány részletet, amelyeket a balátlövő mondott.

Arról, hogy milyen kritikákat kapott ő és az édesanyja, amiért a Fraditól Győrbe igazolt:

„Sok bántást kaptam, nem gondoltam, hogy ilyen társadalomban élünk. Fiatalon kerültem be a médiába, de akkor még nem észleltem, hogy mérgező környezetben vagyok.

A pályán azt tapasztaltam, hogy szeretnek a emberek. Az átigazolásom bejelentése után azonban minden megváltozott.

Próbáltam nem foglalkozni a szurkolói megnyilvánulásokkal, kommentekkel, de csak szembejöttek velem, és ez rontotta az önértékelésemet, meg az önbizalmamat. Főleg az fájt, amikor a szurkolók az anyukámat szidták, de olyan is előfordult, hogy egy drukker ötszáz forintost lengetett nekem. Én szégyelltem magam a helyében, hogy így bánunk egymással.”

Arról, hogy a Buducsnoszt Podgoricát irányító Bojana Popovics nem szerette volna, hogy annyira felépüljön, hogy játszhasson Montenegró ellen a 2023-as világbajnokságon:

„Fokozatosságra lett volna szükségem, ehhez képest hamarabb kellett visszaállnom, persze hogy félve edzettem. Nem voltak kellemesek az ottani tréningek, hosszúak és kemények voltak, szerintem több karmolást kaptam a társaktól, mint előtte bármikor.”

Háfra Noémi a Vácnál már jobban érzi magát, mint a külföldi csapatoknál

Arról, hogy a térdsérülése után, a Bietigheimnél eleinte a támogatásáról biztosította őt Jakob Vestergaard vezetőedző, ám mégsem kapott lehetőséget:

„Egy idő után a csapattársaim is azzal jöttek oda hozzám, hogy nem értik, miért nem kapok játéklehetőséget. Tavaly augusztusban jött a töréspont, addig még szépen tűrtem a mellőzést. Az alapozás során a bal szélre kerültem, mert a szélsők éppen sérültek voltak. Próbáltam nem mutatni, hogy megalázó számomra. Az egyik felkészülési meccsen én lőttem az utolsó gólt, a következő videózásnál annyit mondott az edző, hogy jól megoldottam a posztot. Aztán kerülgettük egymást egy ideig, talán egy hétig is halogatta a személyes beszélgetést, végül a Győr elleni [szeptember 15-ei] meccs előtt került rá sor. Addigra már teljesen elvesztettem a motivációmat, és

ott tartottam, hogy abba akarom hagyni a kézilabdázást.

Úgy voltam vele, hogy már nincs erőm bármiből is visszajönni. Csak a rosszat láttam, hogy nem bíznak bennem és az utolsó helyen kezelnek mindenhol. Azért is viselt meg ennyire, mert nem tudtam magamban hová tenni, nem tudtam, miért kapom sorra a pofonokat az élettől.”