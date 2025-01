Két nappal a 31-31-re végződött zombori mérkőzés után ezúttal Szegeden csapott össze egymással a magyar és a szerb férfi kézilabda-válogatott. A 2025-ös férfi világbajnokság a magyarok számára január 15-én, azaz 5 nap múlva kezdődik, a szerbek viszont ezt a vb-t csak tévén nézhetik, mert a spanyolokkal szemben elbukták a világbajnoki selejtezőt.

Két napon belül másodszor játszott egymással a magyar és a szerb csapat

Fotó: Polyák Attila - Origo

A hatalmas szegedi csarnokban csak lassan gyülekeztek a nézők, de a kezdésre egészen szépen megtelt a csarnok. A bemutatásnál a legnagyobb őrjöngés Mikler Roland kapust, Bánhidi Bencét és Bodó Richárdot fogadta. Ők mindhárman a szegedi csapat játékosai.

Kemény szerb védekezéssel találta magát szemben a magyar csapat a találkozó elején. A szerbek gyorsan lőttek két gólt, miközben az első magyar gólra 6 percet kellett várni. 0-2 után Imre Bence volt eredményes büntetőből. Aztán mindez két perccel később megismétlődött, s egy újabb Imre Bence hetessel lett 2-2 az állás.

Egyenlíteni háromszor is sikerült, de a vezetést átvenni nem. A 13. percben Szerbia 5-3-as előnyre tett szert, nagyon kellett már Bóka Bendegúz gólja. Ez egyfajta jeladás is lehetett, mert Bánhidi Bence 1 perc alatt két gólt is lőtt, így a 15. percben először vezettek a meccsen a magyarok 6-5-re. Ehhez az is kellett, hogy a kapuban Mikler Roland jól védjen.

Mikler Roland nagyszerű védéseket mutatott be az első félidőben

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Lendületbe jött a magyar válogatott, jöttek is a gólok. Bánhidi Bence elemében volt, mellette Szita Zoltán és Bodó Richárd is lőtt egyet-egyet. A szerb csapat szívósan kapaszkodott, de Lékai cseles góljára ők sem készülhettek fel. Ezzel először vezettünk 3 góllal, 10-7-re, így a szerbek edzőjének időt kellett kérnie. Hiába, mert Zoran Ilics egy labdaszerzés után beverte nekik a tizenegyediket. Teljesen szétesett a szerb csapat, Pedro Rodriguez is eredményes volt. A magyar csapat a második félidő második felében hengerelt, a szerbek pedig atomjaira hullottak. Pici bosszankodásra adott okot, hogy Imre Bence 14-7-es magyar vezetésnél büntetőt hibázott. A másik oldalon Mikler nem tudta védeni a szerbek hetesét. 12 másodperccel az első félidő vége előtt Chema Rodriguez időt kért, s ebbe a minimális időbe is belefért egy magyar gól: Szita Zoltán állította be a félidei 15-8-as állást.