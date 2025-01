Kulcsmeccs lesz a csütörtöki a magyar férfi kézilabda-válogatott számára a világbajnokság varasdi középdöntőjében. Ausztria legyőzésével ugyanis hatalmas lépést tehetnek Lékai Mátéék a negyeddöntőbe jutás fel, amihez persze az is jöl jönne, ha a mieinket 37-30-ra legyőző franciák a hollandok ellen is hengerelnének.

A franciák játékára nem volt ellenszere a magyar csapatnak, az osztrákok ellen viszont remélhetőleg egészen más lesz a helyzet

Fotó: Origo - Mirkó István

Ausztria ellen azonban reményeink szerint egészen más lesz a játék képe, és az sem fogja megzavarni a mieinket, hogy az ellenfélnél is lesz egy magyar kézilabdázó, mégpedig Albek József személyében, írja a Magyar Nemzet. A dolog igazi érdekessége, hogy a húga, Albek Anna a magyar női kéziválogatottat erősíti, a párizsi olimpián hatodik helyezett csapatnak is tagja volt.

A zentai születésű, a vajdasági Adán felnövő 25 éves balátlövő 2017 óta a HC SSV Graz kézilabdázója, és az első világversenyén vesz részt az osztrák együttes tagjaként, miután csak tavaly vette fel az osztrák állampolgárságot, lemondva ezzel a szerb és a magyar útleveléről. 2019-ben még a magyar juniorválogatottban szerepelt többek között Szita Zoltánnal együtt, de 2019 óta már nem kereste a hazai szövetség.

Albek József először lép pályára a magyar válogatott ellenfeleként

Fotó: NurPhoto via AFP

Persze ő is tisztában van vele, hogy nem volt reális esélye bekerülni a magyar felnőtt válogatottba, míg Ausztriában félprofi státuszból is eljuthatott a nemzeti csapatig. Ahogy a grazi csapatból többen, úgy Albek József is dolgozik a kézilabda mellett, félállásban sportmasszőrként keresi a kenyerét.

Kinek szurkol Albek Anna?

A magyar női kézilabda-válogatott jobbátlövője, Albek Anna nincs könnyű helyzetben, de egy valamiben biztos, még a magyar válogatott ellen is elsősorban a bátyjának szurkol, hogy neki legyen minél jobb meccse.

Nagyon büszke vagyok rá, hogy a bátyám eljutott idáig, mert az volt az álma, hogy világversenyen szerepeljen. Nem ismerek nála szorgalmasabb és elhivatottabb embert, tiszta szívből szurkolok neki

– mondta az MN-nek Albek Anna, a Mosonmagyaróvár átlövője a testvéréről, hozzátéve, furcsa lesz a bátyját a magyarok ellen látni.

"Még nem tudom, milyen érzések kavarognak majd bennem, nem voltam még ilyen helyzetben, furcsa lesz, az biztos – fogalmazott Albek Anna. – Azért azt gondolom, hogy elsősorban a bátyámnak szurkolok majd, szoros a kapcsolatunk, és ezt talán mindenki megérti, aki valaha megélte a testvéri szeretetet. A legjobb az lett volna, ha a helyszínen tudom buzdítani őt, terveben is volt, hogy megyek, de sajnos nem jön össze."