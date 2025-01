Az Egyesült Államok férfi kézilabda-válogatottja a második meccsét is elveszítette a világbajnokságon. A három magyar játékost is szerepeltető amerikaiak vasárnap a továbbjutásért lépnek pályára, de ha csoportutolsók lesznek, akkor is folytatódik számukra a kézilabda-vb. Ám a hazautazást majd mindenkinek saját pénzből kell megoldania.

Az Egyesült Államok férfi kézilabda-válogatottja a legutóbbi, 2023-as világbajnokságon több mint húsz év után szerepelt ismét világversenyen, akkor összesen két győzelemmel és négy vereséggel a 20. helyen végzett. Két éve az amerikaiak bejutottak a középdöntőbe, és ez az idei kézilabda-vb-n is összejöhet, noha az első két mérkőzésükön előbb a portugáloktól 30-21-re, majd pénteken a norvégoktól 33-17-re kaptak ki Oslóban. Brazília vasárnapi legyőzése ugyanakkor még továbbjutást érhet – a csoport negyedik helye esetén pedig az alsóházi rájátszásban, az Elnök-kupáért folytatják a szereplésüket. Az amerikai válogatott kapusa, Merkovszki Pál 9 védéssel zárt a norvégok elleni meccsen, a kézilabda-vb oslói csoportjában

Fotó: Mikael FRITZON / TT NEWS AGENCY / AFP Az amerikaiak saját pénzből utaznak haza a férfi kézilabda-vb-ről Amennyiben az Egyesült Államok továbbjut, a középdöntős meccseket is Oslóban játssza, kiesés esetén viszont a horvátországi Porecbe utazik az Elnök-kupa küzdelmeire. A nemzetközi szövetség ezt az utat még fizetné, ám a vb-ről való hazautazást majd a szerény költségvetéssel rendelkező amerikai férfi kézilabda-válogatott tagjainak kell kifizetnie – árulta el Robert Hedin, az Egyesült Államok együttesének 58 éves szövetségi kapitánya. „Ha kiesünk a csoportkörből, Horvátországba kell repülnünk, hogy játsszunk az Elnök-kupáért. Ezt az utat a szervezők állják, de a hazautazást a játékosoknak saját maguknak kell majd fizetniük. Néha én magam is fizetem néhány játékosunk repülőjegyét" – mondta a játékosként a svéd válogatottal Európa-bajnok, kétszeres olimpiai ezüstérmes és világbajnoki bronzérmes Hedin. A 2028-as olimpiára házigazdaként készülő tengerentúliaknál három magyar játékos – Merkovszki Pál, a Komló kapusa mellett Hunyadi Dániel, a Dabas beállója, valamint Edwards Benjámin, a BFKA Veszprém irányítója – is szerepel a keretben, így az említett körülmények őket is érintik. Kapcsolódó cikkek

