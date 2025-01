A magyarokra a torna legerősebb csapata várt, a nyolc friss olimpiai bajnokkal vízbe ugró spanyolok ugyanis a nyitókörben az amerikaiakat, majd a második fordulóban a görögöket is kiütötték. A magyar csapat az első negyedben maximálisan felnőtt a feladathoz, jól használta ki a fórokat, védekezésben pedig jól tartotta magát - derült ki az MTI beszámolójából.

Óriási győzelmet aratott az átalakuló magyar női vízilabda-válogatott az olimpiai címvédő ellen

Fotó: waterpolo.hu

A második játékrész elején a találkozó során először vezetést szereztek a spanyolok, de Hajdú Kata gyorsan válaszolt. Az újabb spanyol találatra Cseh Sándor időkérése után fórból érkezett a magyar gól, Dobi Dorina éppen a dudaszó előtt engedett el egy remek lövést. Továbbra is kiegyenlített volt a játék, majd a nagyszünet előtt hat másodperccel Hajdú juttatta vezetéshez a magyar csapatot.

A spanyolok ugyan érezhetően egy fokozattal feljebb kapcsoltak a folytatásra, a magyarok jelentős energiákat mozgósítva tartották a lépést (10-10). Hajdú ötösével és Baksa Vanda remek ejtésével a záró nyolc perc elején ellépett a magyar válogatott, a rivális a játékrész közepén büntetőből szépített, de Tiba Panna előnyből húsz másodperccel később visszaállította a különbséget. A spanyolok világklasszis centere, Paula Leiton hatalmas fizikai fölényét kihasználva talált be, majd a rivális másik sztárja, Beatriz Ortiz villant meg. Az olimpiai bajnok megmozdulását Cseh Sándor "challenge-elte", de maradt a döntetlen (13-13). Az utolsó két percben hatalmasat küzdöttek a csapatok a győztes gólért, végül a meccs legjobbja, Hajdú ötödik találatával karnyújtásnyira kerültek a győzelemtől a magyarok. A spanyolok azonban Elena Ruiz hatodik találatával a dudaszó pillanatában egyenlítettek, így ötméteresek döntöttek. A büntetőpárbaj során Maczkó Lilla egyszer védeni tudott, egyszer pedig a kapufa segítette a magyarokat, akik Dobi Dorina lövésével diadalmaskodtak végül.

A magyar válogatott a 2021-es világliga júniusi szuperdöntőjének negyeddöntője óta először tudta legyőzni a spanyolokat, ráadásul úgy, hogy a két legrutinosabb játékos, Keszthelyi Rita és Leimeter Dóra pihenőt kapott.

"Amennyire nem voltam szomorú vagy ideges a görög meccs után, mert ott is láttam, hogy mit akarunk csinálni, vagy tudtam, hogy hol tartunk, úgy nyilván most sem röpködök az örömtől, még ha nyilván legbelül azért örülök és leginkább a játékosok miatt örülök az eredménynek" - kezdte értékelését az M1 aktuális csatornának a szakvezető. Cseh Sándor megemlítette, hogy szerettek volna a rendes játékidőben nyerni, amire volt is esély, végül ötméteresekkel sikerült győzni.