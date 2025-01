Az elmúlt években szinte hagyománnyá vált, hogy a női kézilabda-bajnokság a sportág szuperrangadójával kezdődik, azaz a Ferencváros a Győrrel találkozik. Ezúttal a Fradi pályaválasztásával, amely az előző idényben a kétszer is megverte a BL-győztes ETO-t, ráadásul a bajnoki címet és a Magyar Kupát is vitrinjébe tette.

A Győr nem győzni jár az Elek Gyula Arénába, legutóbb több mint öt éve, 2019 novemberében tudtak nyerni a fővárosban a kisalföldiek.

A két csapat utóbbi hat, nem Győrben játszott meccsét megnyerte a Fradi,

amely az első támadást vezethette, miután a hazai tábor elbontotta a lelátó egyik teljes hosszanti oldalát beborító drapit. A két csapatban hemzsegtek az Eb-érmes norvég, dán és persze magyar játékosok (utóbbiak főleg a Fradiban), azaz feldobott hangulatú játékosokat láthattunk a pályán.

Első félidő

Az első, közel másfél perces Fradi-támadást remekül védekezte ki az ETO, és ugyanezt tette a második ugyancsak nem rövid támadással is. Az első gólt aztán a 4. perc végén Housheer hetesével a győriek szerezték meg. A Fradi két perccel később, Kanor szerezte meg a hazaiak első gólját, majd Dmitrijeva találatával a vezetést is átvette a bajnokcsapat. Az első percek gólcsendje után azért kicsit beindultak a csapatok, De Paula és Malestein is betalált.

Mindkét csapat francia sztárkapusa, Glauser és Sako is remekül védett, ez is oka volt a viszonylag kevés gólnak.

A félidő felénél Kari Barttset góljával még csak 4-4 lett az állás.

Klujber Katrin az első félidőben nem tudott betalálni a győri kapuba

Fotó: MTVA / Illyés Tibor

A norvég beálló újabb góljával ismét az ETO vezetett, de Dragan Cvijic pillanatokon belül válaszolt.

A 19. percig kellett várni, hogy Simon Petra betöréséből megszülessen az első magyar találat,

amivel 7-6-ra vezetett a Ferencváros. Maszlova első góljával pedig először lett két gól a különbség a csapatok között, sőt Riu hibája után Kanor üres kapus góljával már 9-6 volt a hazaiak javára. Malestein újabb üres kapusa után pedig Per Johanson jobbnak látta időt kérni - nagyon nem jött be az ETO-nak a 7 a 6 elleni játék...

Az ETO-n nem segített az időkérés, Glauser védéseiből villámgyors támadásokat vezetve egy 7-0-s etapot produkálva 13-7-re elhúztak a 25. percre.

A győri gólcsendet végül Riu gólja törte meg, aki fél perc múlva már a harmadik gólját lőtte. Sako védései visszahozhatták volna a győri reményeket, ha a Fradi feszes védekezése miatt nem veszítettek volna elől rengeteg labdát. Dmitrijeva időn túl esett találatát még megnézték a bírók, de enélkül is maradt a 14-10-es hazai vezetés.