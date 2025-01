Az idegenben az idényben öt vereség mellett egyetlen győzelmet arató fehérváriak nagyon elkapták a fonalat az első percekben, Per Johansonnak, az ETO edzőjének 5-2-es Alba-vezetésnél időt is kellett kérnie. A győriek megkezdték a győriek, akik 6-7-es állás után pillanatokon belül bemutattak egy 6-0-s rohanást, amivel el is döntötték a meccset. A második félidőben már csak volt a kérdés, hogy több fiatallal - Győri Alexa, Rédecsi Polett, Varga Dalma - felálló ETO milyen különbséggel nyeri meg a mérkőzést.

A Bajnokok Ligája-címvédő hazaiaknál Kristina Jörgensen hat, Kari Brattset és Estelle Nze Minko öt-öt góllal járult hozzá a sikerhez. A vendégeknél Szabó Kitti nyolc alkalommal talált a hálóba, a kiváló napot kifogó Hadfi Gréta pedig 13 védéssel zárt.