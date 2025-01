Cseh Sándor együttese szombaton az olaszokkal, vasárnap pedig az egyszer már legyőzött világbajnok amerikaiakkal találkozik. Ebből a négyesből az első kettő, valamint a torna első négy helyezettje jut a sorozat Szuperdöntőjébe.

Női világkupa, selejtező (Alexandrúpoli):

az 5-8. helyért:

Magyarország-Izrael 18-9 (6-4, 5-0, 3-3, 4-2)

a magyar csapat gólszerzői: Dobi 3, Aubéli, Rybanska, Sümegi, Keszthelyi, Pogonyi 2-2, Faragó, Hajdú, Dömsödi, Baksa, Leimeter 1-1

Előzetesen kalkulálni lehetett a nagy különbségű magyar győzelmet, a két csapat között ugyanis jelentős a tudásbeli különbség.

Az izraelieknek támadásban ugyan voltak szép megoldásaik, különösképpen emberlelőnyben mutattak be jó figurákat, védekezésben azonban nem tudták felvenni a versenyt a magyarokkal, akik a második negyedben már hátul is maximális koncentráltsággal játszottak, és kapott gól nélkül hozták le a játékrészt.

Rybanska Natasa ezúttal két góllal segítette a magyar válogatottat

Fotó: Derencsényi István

A harmadik negyed elején többször is perceket állt a játék VAR-vizsgálatok miatt, ez érezhetően megzavarta a csapatokat, amelyek rendkívül sok hibával játszottak ebben a periódusban.

A kissé bizonytalan játékvezetés miatt a záró nyolc perc is igencsak elhúzódott, picit bele is fáradtak a küzdő felek. A hajrában az újonc Pogonyi Bíbor is megszerezte első góljait a nemzeti csapatban tétmeccsen, amelyet végül 18-9-re nyert meg a gárda, számol be az MTI.