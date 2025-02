Pánczél Kevin, a gyöngyösiek fiatal kapusa még a debreceni Magyar Kupa-mérkőzésen továbbjutáshoz segítette csapatát, a következő összecsapáson azonban már nem lehet ott, mert hétfőn tragikus körülmények között autóbalesetben elhunyt. Bíró Balázs vezetőedző a történtek után úgy nyilatkozott, hogy a haláleset sokkolta a csapatot, és ugyan a játékosoknak rengeteg erőt ad a kézilabdás társadalom összefogása és sok támogató üzenetet kaptak, de a feldolgozás nehéz feladat lesz, ezért mentálisan kell talpra állítani a társaságot.

"Mondhatni, nem ideális körülmények között próbáljuk a csapatot tökéletesen felkészíteni a szombati mérkőzésre. Minden tőlünk telhetőt próbálunk megtenni, hogy a szakmára tudjunk fókuszálni, és ebben köszönünk szépen minden segítséget.

A fiatalon elhunyt kapus, Pánczél Kevin. Fotó: Gyöngyösi Kézilabda Klub

Ami a mérkőzést illeti, egy nagyon jó csapat látogat Gyöngyösre, amely az egyik legmodernebb kézilabdát játssza ebben a bajnokságban, nagyon magas gólszámmal, változatos taktikai repertoárral. Nem mi leszünk az esélyesek, de ez nem azt jelenti, hogy ne a győzelemért lépnénk pályára. Ehhez a védekezésünknek és a kapusteljesítményünknek is nagyon magas hőfokúnak kell lennie, és a túloldalon a helyzeteket nem csak kialakítani kell, hanem eredményesen be is fejezni." - fogalmazott a vezetőedző.

A szombat esti találkozó gyászszünettel kezdődik majd, ahol a klub a szurkolókkal együtt szeretne tisztelegni Kevin emléke előtt. A gyöngyösiek mindenkit arra kérnek, hogy feketében érkezzenek a mérkőzésre, és ha egy szál virággal vagy gyertyával is szeretnének adózni Kevin emlékének, azt a bejárat mellett felállított emlékhelynél tegyék meg.