Így kell megünnepelni, hogy új nevet kapott a veszprémi kézisek otthona, amely a jövőben ONE Veszprém Aréna néven fogadhatja a szurkolókat és persze a világ egyik legjobb kézicsapatát. Amelyik úgy lépett pályára a portugál bajnok, Sporting ellen, hogy egy győzelemmel, de már egy döntetlennel is a rájátszást kihagyva nem csak az automatikus negyeddöntős helyet, hanem a csoportelsőséget is megszerzi. Amihez persze a csoport harmadik helyén álló, és a még ugyancsak negyeddöntőt jelentő 2. helyért is versenyben lévő lisszaboniaknak is volt egy-két szavuk. Ráadásul nehéz lett volna elfelejteni, hogy éppen a Sportingtól szenvedte el idei egyetlen BL-vereségét a Veszprém, amikor Lisszabonban belenézett egy igencsak fájó, 39-30-as pofonba.

Első félidő

Az EHF által a forduló mérkőzésének választott rangadó természetesen telt ház előtt kezdődött, a hazai tábor egy hatalmas drapival köszöntötte a csapatot.

Hatalmas drapéria fogadta a hazai csapatot

Fotó: Polyák Attila - Origo / Polyák Attila - Origo

A francia klasszis, Ludovic Fabregas beállógóljával kezdődött a meccs, de villámgyorsan játszó portugálok pillanatok alatt fordítottak, ellépni viszont nem tudtak, és az első hosszabb Sporting-támadás, illetve Hugo Descat kiállítása már nem csak az ultrák hangját hozta meg. Végül egy közel három perces portugál támadást zárt le góllal a brazil Oliveira.

A Veszprém ekkor már kettős hátrányban volt és üres kapuval is csak öt a hat ellen támadhatott, de Gasper Marguc így is egyenlített büntetőből (4-4).

Szergej Koszorotov harmadik góljával lett 6-6 a 10. percben, amikor egy borízű hang beleüvöltötte a pillanatnyi csendbe, hogy "Cristiano Ronaldóóó".

Descat góljával hosszú idő után 8-7-re ismét a bakonyiak vezettek, igaz nem sokáig. A csapatok nem túl fényes védekezés mellett a 15. percben már 19 gólnál jártak. A Sporting sztár testvérpárja, Martin és Francisco Costa 5-öt lőtt a portugálok 10 góljából.

A francia Ludovic Fabregast egy ideig hatékonyan kapcsolták ki a portugálok

Fotó: Polyák Attila - Origo / Polyák Attila - Origo

Kisebb gödörbe került a hazai csapat, a 19. percben hirtelen 12-9-re meglépett a Sporting, kellett nagyon Descat újabb hetese, de egy-két védés a veszprémi kapuban még jobban elkelt volna.

Fontos lett volna, hogy a Veszprém ki tudja használni a vendég védelem egyik legjobbjának, Salvador Salvadornak a két perces kiállítását, de nem tudott zárkózni a Veszprém.

Csak kérni kellett, jött is egy Jensen-védés, elől viszont Palmarsson hibázott, nem úgy, mint a másik oldalon Oliveira, ráadásul Descat is hetest hibázott. Azt nem volt szabad elfelejteni, hogy ez a Sporting adja a vb-negyedik portugál válogatott gerincét, vagyis egy kimondottan erős, összeszokott csapat, amelyik ellen csak akkor lehet sikeres bármilyen ellenfél, ha kimagaslóan védekezik és támadásban is keveset hibázik.