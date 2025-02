A Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) a 2026-os milánó–cortinai téli olimpia megnyitója előtt egy évvel szervezett egy sajtótájékoztatót, amelyen Gyulay Zsolt MOB-elnök, Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár, valamint az érintett sportági szövetségek képviselői is beszéltek. Az eseményen tiszteletét tette a jégtáncban olimpiai ezüstérmes és világbajnok Regőczy Krisztina és Sallay András, valamint a rövidpályás gyorskorcsolya váltóval 2018-ban történelmi aranyérmet nyert Burján Csaba is - számolt be róla a Magyar Nemzet.

Pontosan egy év múlva kezdődik a következő téli olimpia: 2026. február 6-án rendezik a San Siro stadionban a milánó–cortinai téli játékok megnyitóját. Gyulay Zsolt, a MOB elnöke az éremszerzés kapcsán óvatos volt a várakozások megfogalmazásakor. "Hetven évvel ezelőtt volt már olimpia Cortina d’Ampezzóban, akkor sikernek örülhettünk, hiszen Nagy Marianna és Nagy László műkorcsolyapárosa bronzérmet szerzett. Bízunk benne, hogy idén is eredményes lesz a magyar csapat. Indulókat tekintve tizenöt-húsz fővel számolunk, de ez még változhat, hiszen ha a női jégkorong-válogatott él a történelmi lehetőséggel, és kiharcolja a kvalifikációt, akkor még huszonhárom főt rátehetnénk, azaz minden idők legnagyobb magyar téli olimpiai csapata lehetne ott Olaszországban." Le compte à rebours est lancé ⏳



Le prochain chapitre de l'histoire olympique se profile à l'horizon : des pentes des Dolomites aux rues de Milan, les Jeux olympiques d'hiver reviennent en Italie pour @milanocortina26 🇮🇹#JeuxOlympiques | #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/NCsx5EywRh — Jeux Olympiques (@jeuxolympiques) February 6, 2025 Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár pedig elmondta: "Hazánkban, ha az olimpia szó elhangzik, az emberek többsége talán a nyári olimpiáról gondol automatikusan, noha most már a télin is egyre eredményesebbek vagyunk. A magyar kormány egymilliárd-hatszázötvenmillió forint támogatást nyújt a szövetségeknek, illetve további programokkal támogatja a kiemelt tehetségeket." A magyar érmes remények hasonlóan a korábbi téli olimpiákhoz Milánóban is a korcsolyában lehetnek. Kósa Lajos, a Magyar Országos Korcsolyázószövetség elnöke szerint erre az idei Európa-bajnokság alapján lehet esély rövidpályás gyorskorcsolyában, tovább műkorcsolya párosban és Kim Olivér révén akár a hagyományos gyorskorcsolyában is. Csák Levente, a Magyar Síszövetség elnöke pedig elárulta, hogy egyelőre öt kvótával számolhat mindenki: kettő induló lehet férfi sífutásban, kettő alpesi síben és egy biatlonban. Bécsy Balázs, a Magyar Snowboard Szövetség elnöke azt is elmondta, hogy Kozuback Kamilla Peking után második olimpiáján szerepelhet.

