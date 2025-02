Az osztrák jégkorongbajnokságot 1923 óta rendezik meg, majd 1965-ben megújították a ligát. 2003-ban lett EBEL a neve, 2006-tól kezdve pedig nem csupán osztrák csapatok indulnak el. Az első ilyen idényben külföldiként a szlovén Jesenice szerepelt, 2007-től viszont a székesfehérvári Alba Volán is tagja a bajnokságnak, amely azóta olasz, szlovák, cseh és horvát riválist is befogadott. A jelenleg Hydro Fehérvár AV19 néven versenyző jégkorongklub az első ausztriai éveiben az utolsó helyeken zárt, a sógoroknál történő versengése viszont a csapat mellett a magyar válogatott fejlődését is szolgálta, hiszen a 2008 tavaszán létrejött szapporói csoda során a nemzeti együttes több mint felének Székesfehérváron volt a klubja. Ráadásul Szélig Viktor kivételével az akkori 22-es keretből mindenki megfordult Fehérváron a pályafutása során.

Székesfehérvár és a jégkorongszurkolók kapcsolata évtizedek óta tart

Fotó: instagram.com/fehervarav19

Az osztrák jégkorongliga mellett a fehérváriak a magyar bajnokságban is elindulhattak, így

2003 és 2012 között sorozatban tízszer nyerték meg az ob I-et.

2008-tól kezdve ezt nagyrészt annak köszönhette a klub, hogy a liga rájátszásában már az EBEL-ben szereplő játékosokkal vehetett részt, ők pedig rendre magabiztosan szerezték meg a bajnoki címet. A 2012-13-as szezontól aztán nem rendeztek külön magyar bajnokságot, hanem az Erste Liga (korábban MOL Liga) legelőkelőbb helyén végzett magyar csapat lett kinevezve az adott idény hazai bajnokának. Az ebben a ligában szereplő fehérvári csapat, a FEHA19 pedig ezt a címet még nem tudta elhódítani. (Az idei szezonban változott a lebonyolítás: a három erdélyi csapatot is szerepeltető Erste Liga az alapszakasz végeztével március közepéig szünetel, addig az ob I. rájátszására kerül sor, ez jelenleg az elődöntőknél tart.)

Székesfehérváron így is örülhettek hazai sikereknek, hiszen 2016-ban, 2019-ben és 2024-ben is Magyar Kupa-győztes volt a klub, amely az elmúlt hét kiírás mindegyikében bejutott a döntőbe. Igaz, ebből ötször, közöttük idén is elveszítette a finálét a Fehérvár, 2025-ben a Ferencváros bizonyult jobbnak.