A 27 éves világ- és Európa-bajnok, olimpiai bronzérmes hálóőr, Vogel Soma az Fradi saját nevelésű játékosa, aki 16 évesen mutatkozott be a felnőttek között, azóta pedig a világ egyik legjobbja lett, mindent megnyert az együttessel és rendre főszerepet vállalt a nagy sikerekben.

Vogel Soma marad a Fradiban

Fotó: fradi.hu

Ilyen volt az Olympiakosz elleni 2018-as Európai Szuperkupa-döntő a Komjádiban, 2019 tavaszán a Bajnokok Ligája-finálé Hannoverben, illetve a tavalyi BL-elődöntő a Novi Beograd ellen.

"Az, hogy Somával megegyeztünk, és együtt tűztünk ki nagyon komoly célokat magunk elé a következő évekre, az a ferencvárosi vízilabdának talán a legjobb hír.

Aki látta a Barceloneta elleni védéseit múlt héten a BL-ben, azt a földöntúli teljesítményt, az tudja, miről beszélek. Soma a csapatunk alappillére, bástyája. A szellemisége, az, ahogy itt szó szerint felnőtt, amilyen sikereket elért, és amilyen sikerek, remélem, még várnak rá, az egy igazi Fradi-ikonná, legendává teszi őt fiatal kora ellenére" – mondta Nyíri Zoltán ügyvezető alelnök a bejelentést követően a klub honlapjának.

"Már régóta játszadozom azzal a gondolattal, hogy milyen lenne a Ferencvárosban itt lenni, amikor megszerezhetjük a harmadik csillagot. Ez számomra egy óriási pluszmotiváció, hogy itt lehetek, és van esély arra, hogy a mi győzelmünkkel szerezzük meg ezt a harmadik csillagot"

- utalt arra Vogel, hogy az FTC jelenleg 26 bajnoki címnél jár, ez a harmadik csillag pedig a 30. aranyéremnél járna - írja az MTI.

"Olyan szinten vagyunk és olyan magasra tettük a lécet, hogy mindenki minket akar megverni, és magunk felé is óriási az elvárás. A szurkolók is valószínűleg így állnak hozzánk. Tényleg van olyan időszak, amikor ezt túl is gondolhatja az ember és nehézségként éli meg, de alapvetően inkább azt hangoztatjuk a csapatban egymás között, hogy éljük meg pozitívan és nyerjünk ebből még több erőt" – nyilatkozta a kapus.

Az FTC a jelenlegi idényben még százszázalékos, a bajnokságban, a BL-ben és a Magyar Kupában sem talált legyőzőre, magyar csapatokkal szemben pedig 2022 márciusa óta tart a veretlensége.