A Sporting elleni Bajnokok Ligája-mérkőzéssel avatta fel a főtámogatója után új nevet kapó One Veszprém Arénát a One Veszprém kézilabda-csapata. Az első félidő hajrája meghozta az új nevet viselő csarnok első nagy drámáját is.

Drámával indult a One Veszprém Aréna karrierje, de nem a meccs és nem a játékosok szolgáltatták a drámát. Másfél perccel a félidő vége előtt minden előjel nélkül a veszprémi térfél közepén összeesett a találkozó egyik dán játékvezetője, Jesper Madsen. A játékvezető feje láthatóan érte a borítást, illetve a csuklóját is fájlalta, a játékosok és a hangosbemondó is azonnal riasztotta mentőket, akik ellátták, majd a közönség tapsától kísérve hordágyon tolták le a dán sporttársat. Hordágyon tolták le a pályáról Jesper Madsen játékvezetőt

Fotó: Origo - Polyák Attila

