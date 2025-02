A dániai Herningbe már hazajár a világ kézilabdázása

Ugyanebben az évben a női vb-t három skandináv ország, Dánia, Norvégia és Svédország rendezte meg. 2020-ban a férfi Európa-bajnokságot Ausztria mellett Norvégia és Svédország bonyolította le, miközben a női Eb-t Dánia. A 2019-es férfi világbajnokság egyik rendezője - már megint - Dánia volt. A 2016-os női Eb házigazdája Svédország.

A sort hosszasan lehetne folytatni, de ez a felsorolás is jól megmutatja, hogy mennyire Észak-Európa központú lett a kézilabda-világesemények rendezése.

(Azt már szinte le sem merjük írni, hogy 2031-ben a férfi világbajnokságot Dánia, Izland és Norvégia rendezi meg, de egy évvel korábban, a 2030-as férfi Eb-rendezői között ott van Dánia is. 2028-ban meg a női Eb-t bonyolítja le Dánia, Norvégia és Svédország.)

A világ kézilabdázása úgy jár az amúgy jellegtelen és abszolút kisvárosba, a dániai Herningbe, mintha hazamenne. Az EHF és az IHF is biztosra megy ebben a kérdésben de azt is mondhatnánk: a kézilabdázás vezető imádnak északra járni. Januárban, merthogy a férfi Eb-t és a vb-t is minden egyes év első hónapjában rendezik meg. Szögezzük le: miközben ezek az északi államok - általában - jól megrendezik a versenyeket, ez az északközpontúság sem válik a sportág előnyére. Így ugyanis nehéz elterjeszteni a világ azon részében a kézilabdát, ahol ez nem annyira népszerű.

Az IHF elnökeként a kézilabdázás élén több mint negyed évszázada trónoló Hasszan Musztafa ezt is másképpen látja. Szerinte annyi bőven elég, hogy a világbajnokságok létszámát 32-re emeli, ezzel pedig beenged a versenyre olyan országokat, amelyeknek a tudásuk alapján nem sok keresnivalója lenne ott.

Ennek újabb következménye, hogy egy hatalmas csarnokban (Porec) még 100 néző sem gyűlik össze egy-egy világbajnoki mérkőzésen, legyen az Elnök Kupa, de Zágrábban is volt olyan középdöntős meccs a 2025-ös vb-n, amelyen alig ezer néző lézengett, hogy a varasdi helyszínről most ne is beszéljünk.

Az egyiptomi IHF-elnök, Hasszan Musztafa a sportág egyik sírásója

Az, hogy az Egyesült Államok vagy éppen Ausztrália kézilabda-világbajnokságot rendezzen, hagymázas álom. Pedig ezzel tényleg lehetne segíteni a sportág terjesztésén, népszerűsítésén. Gondoljuk csak meg, hogy a FIBA mennyivel bátrabb volt, amikor a 2023-as férfi kosárlabda-világbajnokságot Indonéziában, a Fülöp-szigeteken és Japánban bonyolította le. A merész húzás bejött, bár a kosárlabdát és annak a férfi szakágát aligha kell népszerűsíteni a világon.