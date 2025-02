A társházigazda horvátok elleni negyeddöntő utolsó másodpercében bekapott góllal bukott el a januári világbajnokság negyeddöntőjében a magyar férfi kézilabda-válogatott.

A magyar férfikéziválogatott drámai meccsen kapott ki a házigazda horvátoktól a vb-n

Fotó: Origo - Mirkó István

A kéziszövetség nem keres bűnbakot

Sokan és sokféleképpen elemezték már a történteket, abban azonban a többség egyetért: nagy esélyt szalasztott el a csapat azzal, hogy nem tudta megtartani a korábban kialakított előnyét.

– Felelőst nem keresünk, de azt meg kell nézni, hogy mit lehetett volna másképpen tenni

– jelentette ki a történtekre reagálva a Magyar Nemzetnek nyilatkozó Ilyés Ferenc. – Mindig, mindent lehet jobban csinálni, de aki dolgozik, az hibázhat is. Meg kell nézni, hogy tudunk-e valahol még javulni, azon leszünk, hogy ezt megvizsgáljuk, megnézzük Chema Rodríguez beszámolóját is, amit az elnökségnek kell majd elfogadni. Én azt gondolom, hogy azért vagyunk annyira csalódottak a világbajnokság után, mert

így alakult ez a végjáték, egyébként viszont örülnünk kell, hogy ott voltunk a világ legjobb nyolc együttese között.

A 2025-ös világbajnokság több tanulsággal is szolgált, a három ország által rendezett esemény helyszíneinek többségén érdektelenség volt tapasztalható a szurkolók részéről.

– Varasdon még nem is volt annyira rossz a helyzet, a magyarok mellett sok macedón szurkoló volt, igaz, ők főleg a csoportkör elején többször problémát is okoztak a helyi szervezőknek. Bár nem volt telt ház, de sokan voltak – emlékeztettet Ilyés Ferenc. – Mindeközben tudom, hogy például Porecben nagyon kevés néző volt, és ami meglepetés, hogy Norvégiában is rengeteg üres szék maradt a lelátókon. Ez semmiképpen sem jó a kézilabdának globálisan. Remélem, hogy a nemzetközi szövetség megvizsgálja az okokat, és a jövőben is úgy dönt majd a helyszínekről, hogy ezt kiküszöbölje, hiszen a szervezők sem feltétlenül a magas jegyárakban érdekeltek, hanem a sok nézőben. Nagyon nagy volt a kontraszt a tavalyi, németországi Európa-bajnokság és az idei világbajnokság között, hiszen ott minden mérkőzés telt házas volt, míg az idén lehetett hiányérzetünk a nézők szempontjából.