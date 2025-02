Van, aki törött ujjal is játszik, más fájós vállal sem

Völgyi első feladata azonban egy Ruandában megrendezett vb-előselejtező torna volt, amelyet a magyar csapat megnyert. Ez - a jelenlegi helyzetet nézve - oltári szerencse, mert így a magyar csapat 2026 márciusában versenyezhet azért, hogy kijusson a vb-re. Bár a vasárnapi produkciót látva azt gondolom, ez most merő vágyakozás, semmi más. De ez az esély megvan. Ugyanakkor a ruandai (rész)siker sokakat elvakított. Akkor azt írtuk, hogy a Sopornban kapott olimpiai selejtezős pofon hatása elmúlt. Most meg azt, hogy nem. Most légy okos, Domokos.

Völgyi Péternek nem sikerült az Eb-kvalifikáció

Fotó: fiba.basketball

Ha Székely Norbert esetében azt írtuk, hogy nem minden az ő felelőssége, akkor Völgyi Péter esetében is ezt kell tenni, még akkor is, ha sokan azonnal elüldöznék őt a kapitányi posztról. Völgyinek van sara abban, hogy ide jutottunk, de a csapat játékosainak úgyszintén. Természetesen lehet arra hivatkozni, hogy a vasárnapi Bulgária elleni mérkőzésen a magyar csapat legértékesebb játékosa, Juhász Dorka nem tudott játszani, mert - a jelentések szerint - fájt a válla.

Érthető, hogy sem Juhász, sem Völgyi nem akart kockáztatni, mert a rásérülés veszélye nagy volt. Ugyanakkor a magyar női jégkorong-válogatott hétvégén megismert 15 éves (!) hőse, az Ausztria ellen sorsdöntő gólt ütő Hiezl Réka - Pat Cortina szövetségi kapitány elmondása szerint - törött ujjal küzdött a németek elleni vasárnapi meccsen.

Ahogy a kapitány fogalmazott: "Réka kizárta a fájdalmat az agyából." Mindezt nem azért írtuk le, hogy Juhászon bármit számon kérjünk, hanem azért, hogy lássuk, miféle végletes skálán mozog a magyar sport főszereplőinek mentális ereje és gondolkodásmódja. A hokisoknál az olimpiai szereplés volt a tét, itt meg az Eb-részvétel. Tudjuk, nem ugyanaz a kettő, mégis mindkét eset megmutatja, milyen állapotok uralkodnak itt és ott.