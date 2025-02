Chema Rodríguez szövetségi kapitány egy általános értékeléssel kezdte a mondandóját. Fókuszban a horvátok 5+1-es védekezésének feltörése, valamint a 7 az 5 elleni játékban kapott számos üreskapus gól volt.

A horvátok ellen, 15 ezer ellenszurkoló előtt, nagyon nehéz körülmények között is megmutatta a karakterét a csapat, aminek szerintem minden kézilabda-szurkoló örülhet.

Még a szokásosnál is büszkébb vagyok a játékosaimra, akik óriási teljesítményt nyújtottak. Belül persze mindenkiben lejátszódott egy kisebb dráma a negyeddöntő után."

Ezúttal is számos kiemelkdő teljesítmény volt a magyar válogatottban

Fotó: Origo - Mirkó István

A horvát meccsről elmondta, egy nagyon jól sikerült felkészüléssel futottak neki a meccsnek, aminek 4-5 támadásvariációval is készültek. A csapat sebességben és atletikusan is fel tudta venni a versenyt a horvátokkal. A hangsúly azon a mérkőzésen a beálló és a szélső megjátszásán volt, amit többé-kevésbé sikeresen végre is hajtottak a csapatok.

Nagyon jó döntéseket hoztunk a kapusokkal, Palasics Kristóf az első meccsétől fogva remekelt, majd a Mikler Roland helyére becserélt Bartucz László is hozta a bravúrokat, amikor szükség volt rá. De az egész védekezésünk jól működött, legyen szó a beállók vagy a lövők kikapcsolásáról.

Az 55. percig nagyon jól ment minden, akkor sajnos a horvátok egy olyan mentális állapotba kerültek, amiből sorozatban lőtték a gólokat, mi pedig egyszerűen nem tudtunk talpra állni a kapott gólok után. Kiállításokat kaptunk, emberhátrányba kerültünk, nem tudtuk jól megcsinálni az egy az egy elleni szituációkat, (Bodó) Ricsinek amikor lőnie kellett lőtt, a kapusuk védett, ami azért benne van a kézilabdában" - mondta a kapitány, aki személy szerint senkit nem tett felelőssé az elveszített negyeddöntőért.

A végjátékban a legfontosabb talán az lett volna, hogy ne veszítsük el a labdát. Nem kell a lelátóra dobni, csak ne veszítsük el. Ehhez lehet, hogy nem volt kellő tapasztalatunk, de ez a hasonló meccsekkel meg fog jönni

- biztosított mindenkit Chema, aki szerint az utolsó percekben már a színészkedés sem állt távol a hazaiaktól, akik "úgy csináltak, mint meg akartuk volna ölni őket" - viccelt a kapitány.