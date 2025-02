A labdarúgáshoz hasonlóan a portugál kézilabdaligában is a Porto, a Benfica és a Sporting csatájáról szólnak az elmúlt évtizedek a férfiak között. Ám míg a futballban európai szinten is voltak kimagasló eredményei ezen egyesületeknek, addig a nemzetközi kézilabdában az elit közelében sem jártak. A 2010-es években azonban valami megváltozott, és a klubok mellett a portugál válogatott is a férfi kézilabda élmezőnyébe került. A klubcsapatok közül a Sporting mára a Bajnokok Ligája egyik Final Four-esélyesévé nőtte ki magát, a nemzeti csapat pedig a február 2-án lezárult világbajnokságon egészen a negyedik helyig jutott el.

A portugál kézilabda-válogatott az első hét meccsének mindegyike után örülhetett a világbajnokságon, ahol végül negyedikként zárt

Fotó: AFP / Stian Lysberg Solum / NTB

A portugál kézilabda-válogatott útja a világbajnoki negyedik helyig

Portugália 1946 óta tagja a Nemzetközi Kézilabda-szövetségnek, ám az olimpia és a világbajnokság közelében évtizedekig nem járt sem a férfi, sem a női válogatott. A nők a közelmúltban sem: klubszinten még Európa középmezőnyéhez sem tartoznak, a nemzeti együttesnek pedig összesen két Eb-szereplése van, egyaránt szerzett pont nélkül zárva azokat.

A férfi válogatott első fellángolása a kilencvenes évek közepére tehető,

amikor egymást követő négy világbajnokságból hármon is szerepelt (19., 16., majd házigazdaként 12. lett), az Európa-bajnokságokon pedig – miután 1994-ben, a legelső kontinenstornán házigazdaként tök utolsó lett – egymás után négyszer is kvalifikált. A 12 csapatos, 2000-es Eb-n elért hetedik hely volt a portugálok legjobb eredménye, ezt 9., 14. és 15. pozíció követte az akkor már 16 együttest számláló tornán. Aztán 2006 és 2020 között megint visszatért a korábban jellemző széria: ebben az időszakban egyetlen világversenyen sem vett részt a portugál férfi kézilabda-válogatott.

A 2020-ban váratlanul berobbant portugál válogatott Magyarországot is legyőzte az Eb-n, Malmöben

Fotó: TT News Agency via AFP / Andreas Hillergren

A 2020-as Eb előtt aztán már lehetett sejteni, hogy valami feljavult, hiszen a portugál juniorválogatott 2018-ban Európa-bajnokságon, 2019-ben pedig világbajnokságon zárt negyedik helyen, míg az ifjúsági korosztály szintén 2019-ben, szintén vb-negyedik lett, azaz az utánpótlás már bizonyított. Aztán a felnőtt is: a 2020-as Eb-re a selejtező során Franciaországot is legyőzve jutottak ki a már akkor is Paulo Pereira szövetségi kapitány által irányított portugálok. Ennél is nagyobb szenzáció volt, hogy az Európa-bajnoki csoportkörben is legyőzték a franciákat, kiejtve ezzel a gallokat. A középdöntőben pedig a svédek és a magyarok is megtapasztalhatták, mire képes Portugália, hiszen ezt a két meccset is megnyerte a csapat, amely végül a hatodik helyen zárta az Európa-bajnokságot.