Csak a név változik, minden más marad a régiben. Ez nyugtathatja meg talán leginkább azokat a veszprémi kézilabda-drukkereket, akik berzenkedtek az eddig Veszprém Arénaként ismert és emlegetett kézilabda-csarnok névváltoztatásáról. A csütörtök este óta már One Veszprém Arénaként funkcionáló több mint 5000 férőhelyes létesítmény ugyanis a jövőben is a világ egyik legjobb kézilabda-csapatának rettegett otthona marad, ahonnan csak nagyon ritkán távoznak győzelemmel a vendégcsapatok.

Sokan érkeztek korán, ők juthattak be elsőként az új nevet kapó Arénába

Fotó: Polyák Attila - Origo

Mint az már sokak által ismert, A 4iG Csoport és a Veszprém Handball Team Zrt. megállapodásának értelmében 2025 januárjától a sportegyesület a 4iG Csoport telekommunikációs márkájának, a One Magyarországnak a nevét viseli és One Veszprém HC a hazai és nemzetközi sorozatokban. Ennek szinte természetes folyománya, hogy a csapathoz hasonlóan a csarnok is felveszi a One nevét.

A februári fagyó hidegben megtartott névadó ünnepségen Dr. Bartha Csaba, a Veszprém Handball Zrt. vezérigazgatója, Porga Gyula, Veszprém polgármestere és Fekete Péter, a 4iG Csoport vezérigazgatója mondott rövid beszédet.

A mérkőzés előtt közel két órával már több százan ácsorogtak a még bezárt csarnok előtt, oda majd csak a szalagátvágás után juthattak be a korán érkezők, akik addig forralt borral és pereccel hangolhattak a Sporting elleni meccsre.

„Mondjátok gyorsan, mert nagyon fázunk" - mondta tréfásan az egyik drukker, amikor elkezdődtek a beszédek.

„Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy Magyarország legdinamikusabban fejlődő telekommunkációs cége a veszprémi kézilabdacsapat támogatója lett, és, hogy mától az Aréna is a One nevet viselheti" - mondta Dr. Bartha Csaba, aki a város polgármesterének és a tulajdonosi körnek is köszönetet mondott.

Dr. Bartha Csaba, a Veszprémi kézilabdaklub elnöke

Fotó: Polyák Attila - Origo

Ezt követően Porga Gyula, Veszprém polgármestere kapott szót.

„Azt szoktuk mondani, hogy egy

erős városnak számos paramétere van, úgy mint gazdasági erő, szórakoztatás és egyebek. De egy erős városnak kell, hogy legyen erős sportcsapata is. Erős csapattal épülhet egy erős közösség, amelyért képes egy egész város megmozdulni, áldozatot hozni és mindent elkövetni a csapat győzelméért.

Hiszen, ha nyer a csapat, akkor jobban termelünk, ha veszít, akkor meg kicsit visszaesik a termelékenység. Az erős csapat létének azonban vannak peremfeltételei, mint az erős szurkolótábor, ami nálunk közel 50 éve megvan és évről évre fiatalodik. Kell persze egy olyan csapat és olyan szakvezetés, amelyért lehet rajongani. És persze kell, hogy valaki olajozza ezt a gépezetet, azaz kellenek azok a támogatók, amelyek szerint szintén fontos, hogy létezzen ez a csapat."