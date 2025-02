A brazil balátlövő és védő, Thiagus Petrus Goncalves dos Santos (ismertebb nevén Thiagus Petrus) 2015 és 2018 között a Szeged kézilabdacsapatának játékosa volt, a Tisza-partról viszont a Barcelona együtteséhez igazolt, és a katalánokkal azóta három Bajnokok Ligája-címet is szerzett. A 36 éves klasszis a télen kiterjedt tárgyalásokat folytatott a Barcával a szerződésének meghosszabbításáról, de sajtóhírek szerint a Veszprém megszerezheti őt egy jövedelmező ajánlattal.

Thiagus Petrus a Veszprém kézilabdacsapatába igazolhat

Fotó: NurPhoto via AFP / DAX Images

A brazil válogatottal idén világbajnoki negyeddöntős

Thiagus Petrus a Sportbladet információi szerint a következő szezonban Veszprémben fog játszani,

amiben közrejátszhat, hogy a bakonyiak vezetőedzője az a Xavi Pascual, aki korábban a Barcelonát irányította. A tavaly őszi klubvilágbajnokság alatt ugyanakkor elmérgesedett a helyzet a két csapat között, miután a Veszprémet és Pascualt is azzal vádolták, hogy a Barcelona több kézilabdázóját is megkeresték a szállodában egy jövőbeli átigazolással kapcsolatban.

A veszprémi kézilabdaszurkolók zöme tiltakozik Thiagus Petrus leigazolása ellen

Thiagus Petrus mellett szóba került további négy játékos Veszprémbe érkezése is:

a Barcelona dán kapusa, Emil Nielsen,

a Flensburg dán beállója, Lukas Jörgensen,

a Dinamo Bucuresti egyiptomi balátlövője, Ali Zein,

valamint a Löwen horvát jobbátlövője, Ivan Martinovic

is a magyar bajnokhoz kerülhet a sajtóhírek szerint a közeljövőben. Hivatalosan egyelőre két játékos nyári érkezését jelentette be a klub: Ahmed Hesam és Yanis Lenne is a Montpellier-től érkezik.

Thiagus Petrus az elmúlt években többször is megnehezítette a veszprémi támadók dolgát

Fotó: NurPhoto via AFP / DAX Images

A veol.hu észrevette, hogy míg a dánok leigazolásának hírét nagyrészt örömmel fogadták a szurkolók, a brazil játékossal kapcsolatos sajtóhír már vegyesebb érzéseket váltott ki a bakonyi drukkerekből. A különböző szurkolói fórumokon

többen tiltakoztak Petrus érkezése ellen,

szerintük jelenleg nincsen szüksége egy ilyen típusú játékosra a csapatnak.

A Veszprém csütörtökön 18:45-től a portugál Sportingot fogadja a BL csoportkörében, egy pontszerzéssel a magyar bajnok a negyeddöntős szereplés mellet a csoportelsőséget is bebiztosítaná. Az Origo Sport a mérkőzést a helyszínről tudósítja.