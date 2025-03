A Fradi vízilabdacsapata az első perctől kezdve kézben tartotta a BVSC elleni találkozót: az első negyedben gólt sem kapott, a félidőben pedig már hat találat volt az előnye. A harmadik negyedet csak egy góllal nyerte a bajnokságban továbbra is hibátlan FTC, amelynek így még az is belefért, hogy az utolsó nyolc percet minimális különbséggel elveszítse. A mérkőzés legeredményesebb játékosa a ferencvárosiak olimpiai, világ- és Európa-bajnok légiósa, Dusan Mandics volt négy góllal – a szerb klasszisról éppen a találkozó előtt beszélt két honfitársa, Nikola Jokics és Alekszandar Pesics is.

Dusan Mandics 2023 óta szerepel a Fradi vízilabdacsapatában

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

„Ami Messi a labdarúgásnak, az Manda a vízilabdának!” – így méltatta Mandicsot Alekszandar Pesics, a Fradi focistája, aki csapattársaival együtt kipróbálta a vízilabdát.

Az NBA-bajnok Nikola Jokics is megdicsérte a Fradi vízilabdázóját, Dusan Mandicsot

Pesicshez hasonlóan az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokságban (NBA) szereplő Denver Nuggets játékosától, Nikola Jokicstól is komoly dicséretet kapott Dusan Mandics. Az NBA-bajnok, és az elmúlt négy szezonból háromszor is a liga legértékesebb játékosának (MVP) választott Jokics a The Denver Postnak arról beszélt, hogy kik voltak azok a sportolók, akik fiatalkorában hatással voltak rá, és a szerb kosárlabdázó a pólós honfitársát is megemlítette.

Dusan Mandics a világ legjobb játékosa!

– mondta Nikola Jokics, amivel megerősítette a World Aquatics választását, amely 2024 legjobb férfi vízilabdázójának választotta az FTC klasszisát.

Jokics és Mandics a 2016-os riói olimpián ismerkedett meg mélyebben, a Pro Evolution Soccer videojátékot is rengeteget űzték együtt az olimpiai faluban.

Korábban a Bajnokok Ligája-győztes vízilabdázó is dicsérte a honfitársát: „Szerintem mindent a vízilabdából tanult, és rossz sportágat választott” – mondta Mandics Jokicsról.