Idősebb Éles József annak az ifjabb Éles Józsefnek az édesapja volt, aki a világválogatottban is szerepelt, Magyarországgal pedig világbajnoki negyedik helyezést is elért. Mindketten nagyon kötődtek Veszprém kézilabdacsapataihoz: a legendás játékos tízszeres bajnok volt a város első számú klubjának, míg évek óta ő irányítja a Veszprémi Kézilabda Kft. (korábbi nevén Fejér-B.Á.L. Veszprém) együttesét, és kézilabdaiskolát is alapított a vármegyeszékhelyen – édesapja pedig évtizedek óta rendszeres látogatója volt a mérkőzéseknek. A jelenleg az NB II-es A- és B csoport alsóházi rájátszását váró klub hétfőn este közölte idősebb Éles József halálhírét.

A Veszprémi KKFT-t irányító ifjabb Éles József is gyászolja a vasárnap este elhunyt édesapját

Fotó: Koncz Márton - Origo

Gyászol a veszprémi kézilabda, elhunyt idősebb Éles József

„Klubtulajdonosunk, NB II-es és U20-as csapataink vezetőedzőjének, Éles Józsefnek édesapja, id. Éles József tegnap este örökre megpihent.

Nélküle egy utánpótlás-mérkőzés sem kezdődhetett el – a legkisebb korosztálytól a legidősebbek meccséig mindig ott volt.

Erős kötelék, szeretet és tisztelet fűzte össze fiatal játékosainkkal, akik igazi csapatként, egységesen fekete ruházatban jelentek meg a mai edzésen, ezzel is kifejezve részvétüket" – idézte a Ripost a Veszprémi KKFT hétfő esti közleményét.

A bejegyzéshez rövid idő alatt rengeteg hozzászólás érkezett, többek között a Veszprém Handball Club és a Veszprém Handball Academy Facebook-oldala is részvétet nyilvánított. Mellettük az Éles Kézisuli, és maga ifjabb Éles József is megemlékezett a tragédiáról.