A román bajnok Dinamo Bukarest csapata szerdán hazai pályán kapott ki 30-26-ra a német bajnok SC Magdeburgtól a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában. A vereség minden szempontból papírforma volt a kiírás 2023-as győztesével szemben, de a román csapat vezetőség, felmérve, hogy ezzel el is úszott a legjobb nyolc közé jutás lehetősége (ami igazából már a párosítás kialakulásakor elúszott), még ott, azon melegében az öltözőben, a játékosok előtt közölte a csapat edzőjével, David Davisszal, hogy a szezon végén mehet amerre lát.

A magyar válogatott beállót, Rosta Miklóst is foglalkoztató csapatot az idei szezon elején vette át a korábban a Veszprémet és az egyiptomi válogatottat is irányító 48 éves spanyol szakember, miután a háromszoros BL-győztes katalán sztáredző, Xavi Pascual a Dinamo padjáról éppen a One Veszprém kispadjára ült át.

A Magdeburg–Dinamo Bukaerest BL-párharc visszavágóját április 2-án, szerdán rendezik a német városban.

