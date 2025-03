Tavaly ősszel Szlovákia ellen öt, míg Finnország ellen kilenc góllal győzött a magyar férfi kézilabda-válogatott, amely januárban negyeddöntős volt a világbajnokságon. Chema Rodríguez szövetségi kapitány együttese a hét közben Montenegróban folytatta az Európa-bajnokság selejtezőit, és az ottani háromgólos siker azt jelentette, hogy egy újabb győzelem Eb-kijutást ér. Magyarország vasárnap délután éppen a szerdáig szintén hibátlan Montenegrót fogadta a Tatabányai Multifunkcionális Sportcsarnokban, ahol 2023 márciusában az előző kontinenstornára, 2024 márciusában pedig a párizsi olimpiára is kiharcolta a részvételt.

A magyar férfi kézilabda-válogatott az Európa-bajnoki részvétel bebiztosításáért lépett pályára Montenegró ellen

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo

1. félidő

A csapatokat szinte telt ház, azaz mintegy ötezer néző fogadta Tatabányán, amely láthatta, ahogyan a magyar szövetség köszöntötte a 100. válogatottságát ünneplő Bóka Bendegúzt, valamint a 125-ödször válogatott Bodó Richárdot és Bánhidi Bencét. Utóbbi a bordaközi izomhúzódásából felépülve került be a keretbe, ezt az első percben rögtön egy látványos góllal hálálta meg. Ezt a vendégek két találata követte, de

5-2-nél a magyarok vezettek három góllal.

Bartucz László is remekelt a kapuban, 11 perc alatt csak háromszor kapitulált, de a kapuscserén is átesett montenegróiak 7-3 után ismét dobtak sorozatban két gólt. Ezután felváltva születtek a gólok, a 20. percben viszont a vendégek feljöttek egy találatra (9-8). Sőt, 11-11-nél már egyenlő volt az állás, így jöhetett Chema Rodríguez időkérése – a hangulat viszont ekkor is varázslatos volt az arénában. Ez pedig csak fokozódott, hiszen Montenegró ugyan egyszer a vezetés megszerzéséért is támadhatott, a félidő vége a magyar válogatottnak sikerült jobban, így

a szünetben 17-14-re vezettek a hazaiak.

Bánhidi Bence 4 góljával a legeredményesebb magyar játékos volt az első félidőben

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

2. félidő

Fordulás után több technikai hiba is volt a magyarok játékában, így a montenegróiak 4-0-s sorozattal kezdtek, ezzel a 3. perc óta először náluk volt az előny. Ez nem törte azonban össze Bánhidiékat, és 19-18-nál ismét vezetett a magyar csapat, amely kapujába Palasics Kristóf állt be. A 22 éves kapus nem tudott védésekkel kezdeni, de a túloldalon is rendre góllal zárult egy-egy támadás, így továbbra is szorosan alakult az állás – 20-21 után azonban

következett egy varázslatos öt és fél perc, amely során 6-0-s sorozatot produkált Magyarország.

Montenegró időt kért, ez pedig megtette a hatását, hiszen a kihagyott hazai ziccerekkel párhuzamosan a mérkőzés következő négy gólját a vendégek dobták: az 50. percben így lett 26-25. Hat perccel a vége előtt aztán 28-28-nál egyenlített is az ellenfél, ekkor kért időt Chema Rodríguez.