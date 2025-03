A Ferencváros három meccs után három győzelemmel, azaz 9 ponttal és 53-26-os gólkülönbséggel magabiztosan vezeti a férfi vízlabda Bajnokok Ligája B csoportját. A zöld-fehérek harmadik győzelmüket a magyar határtól egy kőhajításnyira lévő romániai Nagyváradon aratták, ahol az első két, egyaránt 5-1-re megnyert negyeddel tulajdonképpen el is döntötték a fontosabb kérdéseket. Egy lazábbra vett harmadik negyed (4-4) után a negyedikben ismét hengereltek (4-1) és már indulhattak is haza.

A meccs egyik legjobbja a magyar válogatott kapusa, Vogel Soma volt, aki ezúttal előhúzott egy-két extraklasszis mutatványt a tárból. A meccs egy pontján például néhány másodpercen belül két ötméterest is hárított, sőt az első ötös alkalmával egy gyönyörű dupla védést mutatott be, hiszen a kapufára tolt labda a váradi játékos elé esett vissza, aki egyből tüzelt, de Vogel azt is védte. Ahogy aztán az újabb, ezúttal nem balra, hanem jobbra lőtt ötöst is.

