Szombat este a favorit Szombathely jutott be elsőként a férfi kosárlabda Magyar Kupa vasárnapi fináléjába, ahol majd a Körmend lesz az ellefele, amely a második elődöntőben kilenc ponttal legyőzte a DEAC csapatát.

Fotó: MTI/Katona Tibor

A bb1.hu arról számolt be, hogy a szombati elődöntőket követően verekedés tört ki egy kaposvári szórakozó helyen, a helyszínre nagy erőkkel kivonuló Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság pedig több embert is őrizetbe vett. A hírt aztán a rendőrség is megerősítette. A közleményből kiderült, hogy a verekedés egyik résztvevője 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. Összesen négy embert állítottak elő a Kaposvári Rendőrkapitányságon, akiket csoportosan elkövetett garázdaság elkövetésének megalapozott gyanúja miatt kihallgattak és kezdeményezték a letartóztatásukat.

A rendőrség egyébként már korábban jelezte, hogy kiemeleten készül a Magyar Kupa négyes döntőjére, ugyanis fokozott ellenőrzést rendeltek el a hétvégére.