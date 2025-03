A görög Olympiakosz vízilabdacsapatát erősítő Zalánki Gergő elárulta, hogy az előző év rendkívül sokat kivett belőle, ezért mentálisan és fizikálisan is szüksége van a pihenésre. A világ- és Európa-bajnok klasszis ugyanakkor kijelentette, hogy motiváltan, új lendülettel szeretne visszatérni.

„Kicsit elfáradtam, sok volt az elmúlt néhány év, de azért a szemem előtt már nemcsak Los Angeles lebeg, jó lenne az 2032-es brisbane-i olimpián is ott lenni és szép eredményt elérni – nyilatkozta a világ legjobbjának is megválasztott Zalánki, aki megjegyezte, hogy a vízilabdát nyáron sem fogja teljesen elhanyagolni. – Igyekszem összekötni a kellemest a hasznossal, így a máltai bajnokság egyik csapatában játszva tartom majd karban magam. Ez jó lehetőség arra, hogy napi egy edzéssel, illetőleg meccsekkel megőrizzem a formámat, s közben egy gyönyörű helyen a családommal legyek."

Zalánki Gergő 2025-ben nem játszik a magyar férfi vízilabda-válogatottban

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Faragó Tamás reagált Zalánki Gergő döntésére

Az olimpiai bajnok, világ- és Európa-bajnoki aranyérmes Faragó Tamás megérti a 30 éves Zalánki fáradtságát, de szerinte sokat kockáztat a kihagyással.

„Természetesen megértem, hogy elfáradt. A rengeteg edzés, bajnoki, világverseny és a klubváltása után 2024-ben kevés időt tölthetett együtt a családjával, és most szükséges »az akkumulátor feltöltése«. Azonban egy egész válogatott idényből kimaradni kockázatos. Elvégre Varga Zsolt szövetségi kapitány keze alatt egy új szemléletű és változott személyi összetételű nemzeti együttesünk formálódik. Ha pedig Zalánki nem szerepel rendszeresen a figyelem középpontjában,

előfordulhat, hogy már nem kerül szóba a neve a válogatásnál

– mondta a Ripostnak a Nemzet Sportolója, aki elárulta, ő annak idején akkor fejezte be a vízilabdát, amikor úgy érezte, elég volt. – Én teljesítettem azt a teljes pályafutást, amire vállalkoztam. Nem hagytam félbe a dolgokat, hanem egyszerűen befejeztem a vízilabdázást, amikor úgy éreztem, hogy elég volt. Zalánki klasszisára persze mindenképpen szükség lenne annak ellenére is, hogy ő sem volt éppen csúcsformában a tavalyi párizsi olimpián..."