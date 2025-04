A horvátok legyőzésével bronzérmes a pólóválogatott a világkupán

A meccskeretből ezúttal a felnőtt tornán újoncnak számító Batizi Benedek maradt ki, a kapuban pedig a negyeddöntőhöz hasonlóan Csoma Kristóf kezdett. Az MTI helyszíni tudósítója azt írja, hogy mindkét csapat kemény, elsőrangú védekezéssel kezdett, így a mérkőzés elejét, remek labdalopások, nagyszerű blokkok jellemezték. A magyarok jártak közelebb a vezetés megszerzéséhez, de a csapatkapitány Manhercz Krisztián előbb büntetőből, majd távolról is a keresztlécet találta telibe. A két kapusnak a negyedik percben kellett először védenie, de az első horvát fórnál már Csoma is tehetetlennek bizonyult, viszont Burián azonnal válaszolt. Ezt követően a horvát gárda sorozatban három, míg a magyar két emberelőnyt váltott gólra az első negyed végéig.

Manhercz Krisztián volt a magyar válogatott legeredményesebb játékosa

Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

A magyarok remek fóros sorozata már a második negyedben folytatódott az addigi legszebb figurával, ugyanis Nagy Ákos kiváló centerezését Vismeg húzta közelről a horvát kapuba. Fatovic sikeres ötméteresét követően ugyan az újabb magyar fór kimaradt, de a kapufáról kipattanó labda megszerzése után Manhercz kilencméteres bombája egy blokkon irányt váltva a jobb kapufáról vágódott a hálóba. A horvátok is folytatták a fórból lőtt gólok sorát, de két találattal nem tudtak elhúzni, hiába szórták ki minden támadásnál a magyar bekkeket. A javuló védekezés és az újabb magyar fór meghozta az egyenlítést is (6-6), ugyanis Nagy Ákos előnyben "nullszögből" talált be. A nagyszünetig hátralévő időben mindkét fél újra eredményes volt fórban, de a horvátok azzal vezettek, hogy egy ízben "kivételesen" akcióból is bevették Csoma kapuját.

Térfélcserét követően az ellenfél világklasszis kapusának, Marko Bijacnak a percei következtek, de Burián megúszásakor már a Jadran Split hálóőre sem tudott segíteni. A magyar kapu előtt pedig rendre a blokkok akadályozták meg a gólszerzést, mígnem akciógólt lőtt az olimpiai ezüstérmes rivális. Erre viszont Nagy Ádám emberelőnyből, Manhercz megúszásból, Fekete pedig centerposztról válaszolt, azaz először vezetett kettővel Varga Zsolt együttese.