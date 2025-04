Kedd este 30 pontot dobtál, de a hosszabbításban ennek ellenére 120-112-re kikapott a Falco Székesfehérváron. Mit éreztél a meccs után?

Bosszús voltam, hiszen sosem jó érzés kikapni. Nekünk ez volt az első vereségünk a hazai bajnokságban, ez külön pikantériát ad a végeredménynek. De előbb-utóbb úgyis kikaptunk volna, olyan nincsen a sportban, hogy mindig nyer valaki. Tudtuk, hogy eljön majd ez a pillanat is. Az Alba jól játszott, mi kevésbé, engedtük, hogy a fehérváriak játékstílusa érvényesüljön, és ezért nem tudtunk nyerni. (Az interjú után 110-74-re nyert otthon a Falco, így 2-1-re vezet a három győzelemig tartó párharcban. A péntek esti meccsen Perl Zoltán 18 pontot dobott.)

Perl Zoltán parádézott a BL-ben

Fotó: NurPhoto/MATEUSZ BIRECKI

A Szombathellyel megnyertétek az előző öt bajnoki idényt, idén is robogtok előre, magabiztos címvédésre készülsz?

Még sok meccs van a fináléig, egyelőre szeretnénk az Alba elleni párharcot megnyerni. Most csak erre koncentrálunk.

A minap bekerültél a Bajnokok Ligája All Star-csapattagjainak a jelöltjei közé, miután a 14 kupamérkőzésen 19,9 pontot átlagoltál, és te dobtad a legtöbb pontot, szám szerint 278-at. A 2016-ban indult sorozatban még egyetlen magyarnak sem sikerült bekerülnie, még a jelöltek közé sem. Mit jelent ez számodra, figyeled a szavazás állását?

Nem figyelem, de nagyon örültem, hogy bekerültem a legjobbak közé, nagy elismerésnek tartom. Úgy érzem, hogy jó szezonom volt egyénileg, de csapatszinten is sikeresek voltunk, hiszen bejutottunk a legjobb 16 közé. Ez egy remek visszajelzés, és azt mutatja, hogy jó úton járok én és a klubom is. De ha nem szavaznak be, akkor sem leszek csalódott, mert szerintem én és a csapat is kihoztuk a maximumot az idei sorozatból.

Megnéztem a közönségszavazás állását, RJ Cole (Rytas Vilnius) vezet 36 százalékkal, Tyson Carter (Unicaja) a második 23-mal, te pedig 12 százalékkal a harmadik helyen állsz. Azaz, ha a magyar szurkolók összekapják magukat, akkor még lehet esélyed.

Nemcsak a drukkerek döntik el a végeredményt, hiszen a csapatkapitányok, az edzők, sőt, majd még az újságírók is voksolhatnak. De nyilván örülök, minél többen szavaznak rám. Egyébként jópofa lenne, ha tényleg rendeznének is aztán egy All Star-mérkőzést amerikai mintára, egyelőre nem tudok róla, hogy lesz ilyen.