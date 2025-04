A hazaiak teljes kerettel álltak fel, a vendégektől Gonzalo Pérez de Vargas, a reaktivált Vincent Gérard, Pol Valera, Antonio Bazán és Jaime Gallego hiányzott. A katalánok áprilisban a Granollerstől és a Valladolidtól is kikaptak a bajnokságban, ez olyannyira ritkaság, hogy legutóbb a 2009/10-es idényben veszítettek kétszer a spanyol ligában.

A kezdés előtt a pályán köszöntötték a csongrádiak két korábbi vezetőedzőjét, Skaliczki Lászlót és Kovács Pétert, mindketten április elején ünnepelték hetvenedik születésnapjukat. Kovács irányításával 2006-ban Magyar Kupát nyert a csapat, Skaliczki játékosként szintén kupagyőztes volt, és 1977-ben pályára lépett, sőt gólt is szerzett az első Szeged-Barcelona párharc során, a KEK nyolcaddöntőjében. Edzőként vele lett először bajnok a Szeged, 1996-ban. Ezúttal jó védekezéssel kezdett a Szeged, Tobias Thulin remekül védett, akár három góllal is elléphetett volna csapata, egy kihagyott büntető és az elhibázott ziccerek miatt mégis az ellenfél vezetett. A svéd kapus két hétméterest is hárított, ennek is köszönhetően a hazaiak egy 4-1-es sorozattal fordítottak – az első félidőben csak ekkor volt kétgólos különbség a csapatok között –, a szünetben pedig 10-9-es előnyben voltak. A Barcelonával nagyon ritkán fordul elő, hogy több lövést ront, mint amennyit értékesít, márpedig az első félidőben 21 kísérletéből csak kilenc gól született.

A második felvonást is jól kezdték a csongrádiak, 15-12-re elléptek, de kihagyott helyzeteiket gólokkal büntette a címvédő és egy 4-1-es sorozattal egyenlített. Erre is jól reagált a Szeged, de hiába vezetett megint hárommal, a 47. percben következett az újabb fordulat. A katalánok előbb egyenlítettek, majd 7-6 után ismét előnybe kerültek, a házigazdák pedig 12 perc alatt csupán egyszer találtak a hálóba, így – a meccs első 46 percében nyújtott teljesítményükhöz képest meglepő módon – háromgólos hátrányba kerültek a párharc első találkozóján. Mario Sostaric nyolc, Sebastian Frimmel öt góllal, Tobias Thulin tíz védéssel zárt a hazaiaknál. A túloldalon Dika Mem tíz, Timothey N'guessan és Luis Frade hat-hat alkalommal talált be, Emil Nielsennek 11 védése volt. A két együttes 25. alkalommal találkozott egymással a nemzetközi kupaporondon, öt szegedi siker és egy döntetlen mellett 19. alkalommal nyert a Barcelona. A visszavágót jövő csütörtökön rendezik, a négyes döntőre június 14-15-én kerül sor Kölnben.

Eredmény, negyeddöntő, első mérkőzés: OTP Bank-Pick Szeged – Barcelona (spanyol) 24-27 (10-9).