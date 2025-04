A szezont 30/1-es győzelmi mutatóval záró Vasas története tizedik bajnoki címét gyűjtötte be, amivel befogta az örökranglista második helyén álló Újpesti Dózsát, és már csak egy aranyéremre van a 11-szeres bajnok NIM SE rekordjától. A fővárosi együttes az Újpest (1964-1968), az Eger (1994-1998) és a Nyíregyháza (2000-2003) után a negyedik olyan csapat, amely négy egymást követő szezonban duplázni tud, azaz a bajnoki cím mellé a Magyar Kupa aranyérmét is begyűjti – a lila-fehéreknek és a hevesieknek ez sorozatban ötször is sikerült.

A Vasast 2021 nyara óta irányító görög Jannisz Atanaszopulosz a 2022/23-as idény kezdete óta már 86/2-es győzelmi mutatóval rendelkezik hazai porondon.

Női Extraliga, döntő, 3. mérkőzés: Vasas Óbuda – MBH-Békéscsaba 3-0 (20, 18, 25)