A PSG egy héttel ezelőtt 31-30-ra nyert Szegeden a párharc első mérkőzésén. A Szegednek korábban 12 olyan párharca volt az európai kupaporondon, amelynek első mérkőzését hazai pályán elveszítette, és egyszer sem sikerült továbbjutnia. A legutóbbi hat BL-meccsén nyeretlen maradt, de némi reményt jelenthetett, hogy a PSG az előző három hazai találkozóját elveszítette a legrangosabb európai kupasorozatban.

Párizsi bravúrgyőzelemmel negyeddöntős a Szeged

Fotó: MTI/Illyés Tibor

A tizedik percben vezettek először két góllal a párizsiak, a 15. percet követően viszont lendületbe kerültek a vendégek, és az idény legtökéletesebb negyedóráját produkálták. Addig szinte alig volt különbség a két együttes között, utána viszont rendkívül hatékony támadójátékának és helyzetkihasználásának köszönhetően 11-3-as sorozattal rukkolt elő a Szeged, így a szünetben 17-11-es előnyben volt, noha a kapura lövések száma egyenlő volt.

Mikler Roland a második félidő elején is remekül védett, bravúrjaira alapozva tovább növelte előnyét csapata, amely remekül használta ki a helyzeteit és az emberelőnyös, illetve emberhátrányos időszakokból is jól jött ki. A Szeged újabb 6-2-es szériáját követően sorozatban háromszor talált be a francia bajnoki címvédő, de ekkor sem tudott lendületbe kerülni. Azért sem, mert a vendégek ekkor már tudatosan lassították a játékot, és 12 perccel a vége előtt tíz találattal vezettek.

Bodó Richárd három góllal járult hozzá a Szeged párizsi sikeréhez

Fotó: Illyés Tibor / MTI Fotószerkesztõség

A PSG az elmúlt 11 évben mindig a legjobb nyolc közé jutott a Bajnokok Ligájában, de a mostani mérkőzés negyede még hátra volt, amikor eldőlt, hogy ez a sorozata megszakad, ráadásul a mérkőzés jelentős részében osztálykülönbség volt a csapatok között. A BL-negyeddöntőbe 2019 után bejutott Szegednek mindössze 12, ellenfelének 22 rontott lövése volt.

Mikler Roland 15 védéssel, a BL góllövőlistáját vezető Mario Sostaric hét, Sebastian Frimmel és Bánhidi Bence négy-négy góllal járult hozzá a sikerhez. A túloldalon az előző idény gólkirálya, Kamil Syprzak nyolc alkalommal talált be, Andreas Palickának három, Jannick Greennek hét védése volt.

A két csapat 13. alkalommal találkozott egymással a nemzetközi porondon, egy döntetlen és nyolc PSG-siker mellett negyedszer győzött a Szeged.

