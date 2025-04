A magyar bajnoki címvédő múlt vasárnap Dániában 27-27-es döntetlent ért el, így Allan Heine vezetőedző együttese - amely a klub történetében először zárta a csoportkört az első két hely valamelyikén, így a rájátszás első körét kihagyva közvetlenül a nyolc közé jutott - bármilyen különbségű hazai sikerrel biztosította volna helyét a négyes döntőben.

Az MTI azt írja, hogy a találkozó feszült hangulatú első percei az Odenséről szóltak, a hamar négyszer is betaláló Thale Rushfeldt Deila vezérletével 5-2-re vezetett a nyolcadik percben a dán alakulat. Korán kapust is cserélt a Ferencváros, az Európa-bajnoki bronzérmes Janurik Kingát Laura Glauser váltotta, a zöld-fehérek támadójátékát pedig elsősorban Emily Bölk találatai határozták meg.

Helena Elver Hageso lövése Márton Gréta mellett

Fotó: MTI/Purger Tamás

A magára találni látszó FTC másfél percig kettős emberelőnyben kézilabdázhatott, ám ebben a periódusban nem talált be. A két-háromgólos különbségről a játékrész utolsó harmadához érkezve tudott közelíteni a vendéglátó, a döntetlenért viszont bár többször támadhatott, egyenlíteni ekkor még nem tudott annak ellenére sem, hogy az Odense közel hét percig nem talált be. A dán csapat ismét hárommal el tudott távolodni (11-14), innen azonban egy újabb jó periódussal sikerült egyenlítenie a Ferencvárosnak, méghozzá másodpercekkel a szünet előtt.

A fordulást követően - a találkozón először - megszerezte a vezetést az FTC, sőt az első félidő végén megkezdett ötgólos sorozatának végére két találatra is növelte előnyét (16-14). Több látványos ferencvárosi gólt is "hangorkánt" idézett elő a lelátón, az utolsó negyedórába lépve is kettő volt közte (20-18), ám ahogy előtte, úgy ekkor is egalizált az Odense.

A hajrára több, addig pihentetett Európa-bajnoki bronzérmes magyar válogatott játékos is pályára került az FTC-nél, amely rendre lépéselőnybe került, elszakadni azonban nem tudott. Alig több mint hat perc volt már csak hátra, amikor a második félidőben először az Odense szerzett vezetést (23-24). A záró öt percben kialakult kétgólos hátrányból csak egyet tudott lefaragni a végjátékban hosszan támadó Ferencváros, amely így összesítésben egygólos különbséggel alulmaradt és nem jutott a négyes döntőbe.