A 37 éves csatár múlt hét csütörtökön az Ausztria elleni felkészülési mérkőzésen ütközött egy nagyot, mint azt a játékos a szövetség honlapjának elmondta, ugyanolyan érzése volt ezt követően, mint az augusztusi olimpiai selejtezőben, amikor egy hátulról kapott ütéstől nyakkal „belerepült a palánkba”, ami miatt gerincvelő-rázkódást állapítottak meg nála.

A mostani eset után az MRI-vizsgálat kimutatta, Sofronnak gerincsérve van, ami éri az ideget, ezért is volt, hogy hirtelen mozdulatnál az ideg blokkolt, és kihatott a mozgásszervekre.

Mindezek tudatában túl nagy kockázat lenne játszanom, főleg az én stílusomban, harciasan és sok ütközéssel. Mostantól sokat kell foglalkoznom a gerincemmel, hogy a sérvet visszaszorítsuk: ez lehet műtét,

illetve más módszer, de a lényeg, hogy vissza kell nyernem a teljes mozgástartományt. Már az elmúlt napokban is sok kezelésen vettem részt, temérdek szakemberrel beszéltem, akik igyekeznek segíteni. Próbáltam az utolsó szalmaszálat is elkapni, ám sajnos túl nagy a veszély – akár maradandó is –, ezért fájó szívvel, de ezt a világbajnokságot ki kell hagynom” – fogalmazott a Sofron István.

A válogatott játékoskeretét érintő további információ, hogy a kapusok létszáma is csökkent eggyel,

a szakvezetőség Halász Béninek köszönte meg a munkát, Szongoth Domán pedig csatlakozott a vasárnap Székesfehérváron kezdődő U18-as divízió 1/A-világbajnokságra készülő ifjúsági válogatotthoz, és majd a hazai vb befejezése után csatlakozik újra a felnőttek munkájába – adta hírül az MTI.

Az elit-vb herningi csoportjában a magyarok május 10-én a német, 11-én az amerikai, 13-án a kazah, 15-én a cseh, 16-án a házigazda dán, 18-án a svájci, 19-én pedig a norvég válogatottal találkoznak. A nyolcas utolsó helyezettje kiesik, és jövőre a divízió I/A-ban szerepel, az első négy pedig a negyeddöntőbe jut.