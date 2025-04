Hihetetlen támogatást kaptam a klubtól, főleg Normantól, aki meglátta bennem a potenciált és az értéket, amit így én is felismertem, és hiszek magamban. A pályafutásom befejezése miatti szomorúság bizonyos értelemben mindig megmarad, de igyekszem pozitív energiává alakítani. Nem szeretném azt mondani, hogy az én történetem szomorú, hiszen most is boldog vagyok és teljesnek érzem magamat. Játékosként mindig segíteni akartam a csapatomat a pályán, mostantól a pályán kívülről teszem ugyanezt”