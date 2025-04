Jól kezdett a Bajnokok Ligája-negyeddöntős Szeged, hiszen 6-2-re ellépett. A folytatásban nem nőtt tovább a különbség, sőt hamarosan egy találatra csökkent. A Gyöngyös - amely bajnoki meccsen tavaly és 2022-ben is legyőzte a csongrádiakat - remekül élt az adódó lehetőségekkel, és a korábbi válogatott Ubornyák Dávid irányításával az első félidő hajrájában is visszazárkózott mínusz egyre. Michael Apelgren vezetőedző meglepetésre a második időkérési lehetőségét is kihasználta a szünet előtt hat másodperccel, együttese pedig 18-16-os előnyben volt az első felvonást követően.

Bánhidi Bence öt góllal vette ki a részét a Szeged sikeréből

Fotó: Mediaworks/Flajsz Péter Gergő

Az MTI azt írja, hogy a balátlövő Bodor Márkot harmadik kiállítása miatt a második félidő elején végleg elveszítette a Gyöngyös, a meccs kétharmadánál megint néggyel vezetett a nyitott védekezéssel próbálkozó Szeged, és 11 perccel a vége előtt 29-23-as állásnál eldőlt a továbbjutás. Ennek ellenére a Gyöngyös a vártnál jobban tartotta magát és csupán öt góllal kapott ki jóval esélyesebb riválisától.

A mezőny legjobbjának megválasztott Sebastian Frimmel 11, Bánhidi Bence és Janus Dadi Smárason öt-öt góllal, Tobias Thulin pedig 12 védéssel vette ki részét a sikerből. A túloldalon Lakosy Máté és Ubornyák Dávid hat-hat találattal, Alen Skledar tíz védéssel zárt.

A Gyöngyös hatalmasat küzödtt a Szeged elleni MK-elődöntőben

Fotó: Mediaworks/Flajsz Péter Gergő

Az elődöntőbe harmadik alkalommal bejutott hevesiektől Aleksandar Tomic, Schäffer Zsolt, Dobi Sándor, Kovács Gergő és Jaros Olivér is hiányzott, a csongrádiaknál Marin Jelinic nem játszott.

A Veszprém és a Szeged vasárnap este 24. alkalommal találkozik egymással a kupadöntőben, a bakonyiak összesen negyven, a csongrádiak hét kupasikernél tartanak.

Eredmény, elődöntő:

OTP Bank-Pick Szeged - HE-DO B.Braun Gyöngyös 34-29 (18-16)

lövések/gólok: 50/34, illetve 48/29

gólok hétméteresből: 7/5, illetve 9/5

kiállítások: 12, illetve 10 perc